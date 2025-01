На 18 януари от 21.00ч. в столичния клуб City Stage /в подлеза на НДК/ ще гостува новата звезда на бачатата ЕSМЕ (Елмер Абреу Суриел). Концертът му в София включва музика от албумите му „Game Over“ и „Sangre Nueva“, както и новия хит „Cinturita“. Билетите са в продажба в системата на Ивентим.

Снимка: Fox Magazine RD

Бачата певецът, текстописец и продуцент смесва музиката от доминиканскaта си родина с цветовете на Ню Йорк, за да създаде своето собствено звучение. Родом от Констанца, Доминиканската република, ЕSМЕ мигрира в Куинс, Ню Йорк на 8-годишна възраст. Мултикултурната атмосфера на новия му дом повлиява на музикалните вкусове и продукция на ЕSМЕ.

Испаноезични артисти като Хулио Иглесиас, Рикардо Архона, Хуан Габриел и американските поп звезди Бруно Марс и The Weekend повлияват за сформинето на собствената музика на ЕSМЕ. Той внася тези влияния в първия си бачата албум. Уникалният звук на ЕСМЕ, съчетан с неговите по-остри текстове, бележат нова посока за съвременната бачата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ЕSМЕ в превод на Мартина Недкова, разположено в звуковия файл:

ЕSМЕ е много талантлив артист, който знае цената на упоритата работа. На млади години той работи на различни места като пералня, пицария и магазин за обувки, за да помага на самотната си майка да се грижи за него, братята и сестрите му, както и да плаща времето за наем на студио. В същото време той търси всяка възможност да научи повече за музикалната индустрия.

ЕSМЕ, който пише песни от пети клас, внася същата енергия и работна етика в своята музикална кариера. Стремежът и усилията му печелят солидно присъствие в социалните медии: той има над 10 милиона гледания в Spotify и над 20 милиона гледания в YouTube. ЕSМЕ създава своя собствена звукозаписна компания „Los Elegidos Music Inc", за да подпомага и развива нови и бъдещи артисти. Той също така работи върху новия си албум, наречен Sangre Nueva (в превод, "Нова Кръв"), в който обединява 16 различни изгряващи и бъдещи бачата изпълнители в един масивен албум, какъвто не е виждан досега в бачата индустрията.