Eva Lea, която помним като нежната Ева Пармакова, която достигна финала на X Factor, после се качи на върха на класациите с колаборацията “Running” с турския диджей Hakan Akus и с хита „Lipstick”, реши да се отдалечи от предишното си „аз“, да смени артистичното си име и да се завърне на сцената уверена, женствена и магнетична.

Неслучайно и новият й сингъл има опасно заглавие – „PRESTUPNICA“ – знак, че женската енергия няма да е просто фон, а ще има главна роля в музиката на Eva Lea.

По създаването на проекта изпълнителката работи с Kay Be (Константин Бешков), който определя креативната посока и на предстоящия й студиен албум.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Eva Lea:

За видеото Eva Lea си партнира с младия режисьор и оператор Филип Круз, чиито метафоричен поглед и лек хумор пресъздават лекотата, която може да бъде подарена на любовта.