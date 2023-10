Столичното 93-то СУ „Александър Теодоров-Балан“ ще отбележи своята 60 годишнина с празничен концерт. Събитието ще се състои на 27 октомври в залата на кино-театър "Освобождение" /бул.Княгиня Мария Луиза №106/.

Снимка: 93 СУ А.Т.Балан

Учебното заведение е единственото средно училище в София с преподаване на журналистика, криминалистика и криминология. Интересът на младите хора към тези специалности днес се увеличава, споделят от ръководството. Новите поколения проследяват новостите в журналистическия бранш чрез редовни посещения в различни електронни медии, сред които и bTV Radio Group.

Училището интегрира успешно новите технологии в разкритите зали за STEM обучение. Преподавателите не срещат технологични препятствия с въвеждането на електронните извинителни бележки, стана ясно от думите на директора Евдокия Гергова пред bTV Radio. Във връзка с настъпващия есенен сезон и повишаването на риска от заразяване с грипни и вирусни и инфекции, тя поясни, че се спазват всички мерки и предписания за спазване на хигиената в учебното заведение.

Пред какви други предизвикателства са изправени учителите днес, чуйте от цялото интервю на Лили Ангелова с Евдокия Гергова -директор на 93-то СУ „Александър Теодоров-Балан“ в столицата: