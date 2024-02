Млади музикални таланти на възраст от 15 до 30г. ще могат да направят професионални записи на новите си песни. Тази възможност ще получат победителите в конкурса „New University Talent“ за авторска песен на български език. Конкурсът е под мотото „Ти задаваш тона“ и се организира от Нов български университет и bTV Radio Group. За инициативата разказаха в предаването „За града“ Евелина Андреева, директор "Стратегическо развитие и маркетинг“ в Нов български университет и Светослав Николов, който е водещ и жури в конкурса, и програмен директор на радио Jazz FM.

„Аз си мисля, че това ще бъде един трамплин за младите хора, които искат да се развиват в областта на музиката и всъщност цялата идея възникна от един изключително частен и личен случай, който ми се случи в университета миналата година. Дойде при мен абсолютно непознат студент, който учеше бизнес администрация и каза – ами аз съм направил песен. Чухме песента, тогава професор Георги Петков каза, че могат да я доработят малко, да направят по-добър ангажимент, след което студентите си събраха сами екип и си направиха видеоклип, направиха професионален запис в нашите прекрасни студиа на НБУ, и се оказа, че тази песен трябва да види някак си бял свят, да се завърти в интернет, в радиата, в телевизиите, момчето обаче имаше преграда, която когато си студент може би е трудно да преодолееш. И така се зароди идеята да направим един конкурс, да отворим вратите на радио-телевизионния център в НБУ, за да можем да подпомогнем талантливите млади хора със звуко и видео записи.“, посочи Евелина Андреева от НБУ за идеята за инициативата.

„За да не бъде успехът просто резултат на стечение на щастливи обстоятелства, за да бъде успехът резултат на един добре планиран път напред във времето, и резултат на положени осмислени усилия – само така може да имаме устойчивост и да бъде създадено едно произведение на изкуството, което да остане във времето и пример за това е - връщайки се много назад във времето, „Златният Орфей“ например, но там не говорим за млади таланти, там говорим за най-утвърдените автори на песни. За първи път конкурс за създаване на нова авторска българска песен се прави именно сега, говорейки именно за младите хора на възраст от 15 до 30 години. Така че, това е изключително добра цел, която да канализира всичко, което младите хора имат като потенциал в себе си и като желание за бъдещето, така че имайки цел, те съответно да извървят и структурирано пътя до изпълнението на тази цел, на тази задача, която имат пред себе си. Това е пътят на знанието, на развитието на уменията, на постоянното надграждане и на постиженията, които се трупат едно след друго и така всъщност се създава една професионална биография и национална култура. Така че тази инициатива е важна както в личен план за индивидуалното развитие на младите творци, и също така от национална значимост по отношение на традицията, която се създава, тъй като – да, песента е споделяне, изразяване, но тя всъщност изисква и друго – като подход към песента, като изграждане и в крайна сметка реализация. А именно реализацията е във фокуса на тази инициатива, защото младите таланти ще имат възможността да получат запис на своите песни, голямата награда е професионален звукозапис. Това е изключително важна подкрепа – и морална, и чисто с ресурси, за да могат младите таланти да реализират своите творчески идеи.“, разказа Светослав Николов, програмен директор на радио Jazz FM, както и водещ и член на журито на конкурса.

Наградите включват възможност за участие в музикален уъркшоп с утвърден български артист, професионален звукозапис на песента и заснемане на Production Video в Радио-телевизионния център на НБУ. Освен това, победителите ще получат шанса да се представят пред широката публика чрез галаконцерт, излъчван в дигиталните канали на НБУ и да се включат в ефирите на bTV Radio Group.

Чрез ефира на радиостанциите от bTV Radio Group най-добрите песни ще достигнат и до своите слушатели.

„През цялото време ще осъществяваме близка връзка с аудиторията. Връзката с публиката е съществена част от музикалното изразяване. По този начин то спира да бъде самоцел, а вече има конкретно намерение, своя ясен адресат. Това, което ние правим в нашата работа като стил на работа, като наш маниер, е да изграждаме постоянно емоционална връзка между творци и публика, за да не бъдат едните създатели на продукт, а другите просто потребители на продукт, а да бъдат 2 страни в една връзка, така че ние ще правим това и в интервюта, и в специални подкасти.“, каза Светослав Николов.

Регистрация за участие в Конкурса може да бъде направена на адрес: www.talent.nbu.bg до 17:00 ч. на 31 март 2024 г. За повече информация следете и профилите на Конкурса във Facebook, YouTube и Instagram.

