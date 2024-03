Продължава конкурса за нова авторска песен „New University Talent“, организиран от Нов български университет и bTV Radio Group. Той се провежда под мотото „Ти задаваш тона“ и има за цел да популяризира младите таланти, да създаде първите им професионални записи и да насърчи обучението по музика в България.

В конкурса могат да се включат автори и изпълнители на възраст между 15 и 30 години. Условията за участие изискват песните да са само на български език и да не са излъчвани в радио или телевизионен ефир, да не са публикувани в онлайн платформи. Песните могат да бъдат заявявани чрез демозапис, като няма ограничения за стил/жанр на композицията.

Регистрация за участие в Конкурса може да бъде направена на адрес: www.talent.nbu.bg до 17:00 ч. на 31 март 2024 г. За повече информация следете и профилите на Конкурса във Facebook, YouTube и Instagram

Какви са наградите и подробности за конкурса, чуйте от интервюто на Георги Митов с Евелина Андреева - директор "Стратегическо развитие и маркетинг" в НБУ, член на организационния екип на конкурса: