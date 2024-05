Ясни са 15-те песни-финалисти в конкурса „New University Talent“на Нов български университет и bTV Radio Group. 52-ма са участниците в конкурса, конкуренцията е голяма, а професионалното жури е било силно затруднено да избере песните, които да продължат в надпреварата. Предварителната селекция е направена от Ангел Заберски-син, Етиен Леви, Илиян Парасков, Светослав Николов и Поли Генова.

„Наистина сме много щастливи, защото експертите и от bTV Radio Group, и от университета казаха, че 52-те песни, които получихме в НБУ наистина бяха много стойностни и качествени. Журито се затрудняваше, почти цял месец умуваше и слушаше музиката, за да избере 15 песни, на които да се даде шанс да продължат към финала. Следващата седмица ще обявим местата, на които публиката може да гласува. От тези 15 песни ще изберем 10 с помощта на публиката, които ще бъдат участници във финалния ни Гала-концерт, който ще се състои на 10 юни, тоест след малко повече от месец.“ Това каза пред bTV Radio Евелина Андреева, журналист и директор "Стратегическо развитие и маркетинг" в НБУ.

„Песните бяха много готини, повечето са в поп стил, има няколко, които са реге, джаз, има и с фолклорни мотиви. Гласовете, които представяха песните са много интересни, има автори, които са изцяло автори на песните – те са написали и композицията, текста, аранжимента, и изпълняват песента. Най-малкият ни участник е на 15 години от Варна, най-възрастният е на 29 години. Експертите, които слушаха песните, казват, че са много стойностни.“, посочи още тя.

Песните, които продължават към финала са (подредбата не е степенувана по оценки):

„Ехо“ – музика, текст, аранжимент и изпълнение Ангел Проданов

– музика, текст, аранжимент и изпълнение Ангел Проданов „Слято“ - музика и аранжимент Иван Тишев и D-Zasta, текст Рая Кирилова и D-Zasta, изпълнение Рая Кирилова

- музика и аранжимент Иван Тишев и D-Zasta, текст Рая Кирилова и D-Zasta, изпълнение Рая Кирилова „Толкова различни“ – музика и текст Йорданка-Мария Стойкова, аранжимент Александър Славчев, изпълнение Йорданка-Мария Стойкова

– музика и текст Йорданка-Мария Стойкова, аранжимент Александър Славчев, изпълнение Йорданка-Мария Стойкова „Обгърната от любов“ – музика и текст Елена Попова, аранжимент Петър Алексиев, изпълнение Елена Попова

– музика и текст Елена Попова, аранжимент Петър Алексиев, изпълнение Елена Попова „Магията на юга“ – музика, текст, аранжимент и изпълнение Анна-Мария Въртовска

– музика, текст, аранжимент и изпълнение Анна-Мария Въртовска „Съдба“ - музика и текст Гергана Кочкова, аранжимент Вирджиния Събева, Агатангелос Агатангелу, изпълнение Гергана Кочкова

- музика и текст Гергана Кочкова, аранжимент Вирджиния Събева, Агатангелос Агатангелу, изпълнение Гергана Кочкова „Моята причина“ ("Ти и морето синьо") – музика, текст, аранжимент и изпълнение Кристиан Грънчаров

– музика, текст, аранжимент и изпълнение Кристиан Грънчаров „Цветът на любовта“ – музика, текст, аранжимент и изпълнение Тервел Иванов

– музика, текст, аранжимент и изпълнение Тервел Иванов „Без тебе няма любов“ – музика и текст Максим Ялнъзов, аранжимент Георги Дачев Георгиев, изпълнение Максим Ялнъзов

– музика и текст Максим Ялнъзов, аранжимент Георги Дачев Георгиев, изпълнение Максим Ялнъзов „Липсваш ми“– музиката, текст и аранжимент Станислав Драгиев, изпълнение дует „Дилема“ (Мариета Драгиева и Димитър Куцаров)

„С песен на сърцето“ – музика, текст и аранжимент Александър Стефанов и Мартин Иванов Матев, изпълнение Венцислав Николовски

– музика, текст и аранжимент Александър Стефанов и Мартин Иванов Матев, изпълнение Венцислав Николовски „Луда гидия“ – музика и текст Диана Димитрова, аранжимент Борис Петков и Георги Селенски, Яна Миладинова и Мирян Миронов, квинтет „Еуфония“

– музика и текст Диана Димитрова, аранжимент Борис Петков и Георги Селенски, Яна Миладинова и Мирян Миронов, квинтет „Еуфония“ „Призови ме“ – музика и текст Маргарита Инчева, аранжимент Емануил Попов, изпълнение Маргарита Инчева

– музика и текст Маргарита Инчева, аранжимент Емануил Попов, изпълнение Маргарита Инчева „Няма ме“ – музика Даниел Иванов, текст Дарена Дечева, аранжимент Даниел Иванов, изпълнение Дарена Дечева

– музика Даниел Иванов, текст Дарена Дечева, аранжимент Даниел Иванов, изпълнение Дарена Дечева „Мантра“– музика и текст Волена Апостолова, аранжимент Добромир Кисьов, изпълнение Волена Апостолова

Целия разговор с Евелина Андреева можете да чуете на звуковия файл. В Международния ден на радиото и телевизията тя разказа пред bTV Radio и за нейната книга за медиите - „Медийният човек: От аналоговия свят до цифровата вселена“, която ще бъде представена утре в 16,30 в книжарницата на НБУ. Как влияят технологиите и социалните мрежи върху журналистиката, чуйте в интервюто пред водещата Надежда Василева.