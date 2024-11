Процесът на писане на песента започва в края на лятото, когато Евгени се вдъхновява от сюитата „Пер Гинт“ на Григ. „Там се разказва за борбата с вътрешните демони на главния герой и това да се изправиш пред себе си. Използвахме този мотив както като музика, така и като драматургия в песента“, споделя Евгени. Музиката е създадена съвместно с Йоан Николаев (L Padr3), който е помогнал за оформянето на уникалния стил и звучене на песента. Текстът на песента е написан от писателката Ваня Щерева, която преминава през предизвикателен процес на търсене, за да капсулира посланието на песента по ясен и чист начин.

Тази песен носи и лични преживявания за Евгени. „В миналото си имах момент, в който изпаднах в една от най-дълбоките дупки, в които съм бил някога. Спал съм по чужди подове половин година. Бях в безтегловност. Чувствах се безсилен. Най-близките ми ме виждаха като разочарование. За това усещане и за процеса да се върнеш към себе си говоря в тази песен“, разказва музикантът.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с пианиста Евгени Генчев от "Ергенът", разположено в звуковия файл:

Песента говори за връщането към себе си, преодоляване на вътрешните демони и възстановяването след лични кризи.

Видеоклипът на песента е замислен така, че да предизвика различни емоции у зрителите. „Видеото е нещо, от което трябва да почувстваш лек дискомфорт, да може да те хване за гърлото, да те провокира да се замислиш. Съдържа драма, съблазън, лек ужас (horror) и зловещи моменти, и е изпълнен с емоция – също както в живота“, казва Евгени. „Снимките на видеото бяха доста вълнуващи. Типично за себе си, излязох извън зоната си на комфорт за някои сцени, за да може да имаме максимално въздействащи кадри. Изключително приятно изненадан съм от работата на целия екип и актрисите, които се включиха в него. Радвам се, че Жоро Пеев се върза на акъла ми и създадохме нещо красиво, което да има потенциала да остане в съзнанието на хората. Той успя да организира моите луди идеи и визуализации на различните сцени, да ги развие и да им придаде един завършен вид“, е заключението на Евгени.

Клипът включва и интересни моменти със заснети плъхове, които се оказали „супер сладки и леко страхливи“, според Евгени. „Жаки (нашият демон във видеото) показа изключително търпение и издръжливост в процеса на маскиране. Мисля, че се получи перфектната комбинация между стряскащо и съблазнително“.

Видеото към сингълът „Докога ще продължаваш“ може да бъде гледано в YouTube канала на Евгени Генчев.