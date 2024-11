„Казвам на всички деца, независимо с какъв спорт се занимават – бъдете постоянни, бъдете дори инати, никога не се отказвайте да преследвате мечтите си и целите си, защото само по този начин може да се постигне нещо в спорта, а и не само в спорта, и в живота. Не е важно колко пъти падаш, важно е да можеш да станеш след това – колко пъти си станал. Нека и тези деца да бъдат настоятелни, да бъдат упорити, да бъдат устремени, за да постигат мечтите си, това е най-важното.“ Такова послание отправи в ефира на bTV Radio волейболната звезда Евгени Иванов към децата и младежите от Фондация „Воден път“.

Евгени Иванов, който за пети път се включва в „Подай ръка“ каза, че е започнал да играе боулинг преди 5 години, при старта на инициативата.

„Никога не съм се възприемал като добър играч на боулинг, но винаги съм се възприемал като човек, който подкрепя всякакви такива каузи и начинания, защото според мен да помагаш е може би една от най-големите човешки добродетели, и винаги съм се стремял да го правя по всички възможни начини. Спортът е социален феномен, той изгражда качества във всеки, който се занимава с него и най-вече в децата, които нито една друга сфера на живота не може да ти поднесе по такъв начин и не може да те научи по такъв начин. Така че, тази дисциплина, тази морална отговорност, тази социализация, която се получава в децата посредством спорта, това са наистина неща, които са безценни и спортът успява да ги даде по един много рафиниран начин, който след това да им помага в живота.“, посочи още Евгени Иванов.

И тази година в инициативата „Подай ръка“ участва Марияна Метексинова от Българската боулинг асоциация.

„За мен е чест отново да бъда част от инициативата „Подай ръка“. Смятам, че чувството за съпричастност във всеки един участник в събитието и желанието да вложи частичка от себе си за нещо добро, е основната причина хората от различни професии да се обединяват в подкрепа на общата ни кауза и тази година. Адмирации за постоянството, труда и ежедневните усилия, които полагат състезателите по адаптирано плуване, техните спортни постижения могат само да ни изпълват с огромен респект.“, каза Марияна Метексинова пред bTV Radio.

За емоцията да излезе на пистите с благотворителна цел, тя разказа: „Усещането е изключително приятно. Фактът, че боулингът може да бъде част от толкова благородна кауза, ни дава вътрешна радост и надежда за бъдещето ни като общество, съпричастно и толерантно към хората със специални потребности.“

Марияна Метексинова отправи пожелание към децата и младежите от Фондация „Воден път“: „Пожелавам им да бъдат здрави и без контузии при подготовката и по време на състезанията. Изключително много се гордеем, че имат волята да представляват България на такива големи форуми, пожелавам им да спечелят квоти за участие на Параолимпийските игри. Успех!“

Иинициативата „Подай ръка“ за пета поредна година обединява популярни личности, състезатели по боулинг и корпоративни отбори. На 16 и 17 ноември ще играем боулинг с кауза във всички зали от веригата MegaXtreme Bowling. И така ще подкрепим фондация „Воден път“, която помага на деца и младежи със специални потребности да подобрят физическото си състояние и да постигат спортни успехи в адаптираното плуване. bTV Radio Group и bTV Media Group отново са част от инициативата.

Още можете да чуете на звуковия файл.