„Самата инициатива „Подай ръка“ е изключително хубава. Аз съм пристрастен в случая, защото ще подпомагаме деца, спортисти, които се стремят да постигат своите успехи на терените, независимо в какви дисциплини се състезават. Въпреки че е четвърта поредна година, в която ще участвам в този турнир, този път ще бъде още по-специален. Това е нещо изключително хубаво, защото хората забавлявайки се, успяват и да помагат на нуждаещи се. Аз мисля, че всеки един човек, който го чувства по един или друг начин, припознавайки тази инициатива, би трябвало да се включи.“ Това каза в ефира на bTV Radio волейболната звезда Евгени Иванов, който за четвърти път се включва в благотворителния боулинг турнир.

Тази година събраните средства ще помогнат на Федерация адаптирана физическа активност и на спортисти с интелектуални затруднения, на които им предстои голямо състезание догодина. bTV Radio Group и bTV Media Group са част от инициативата „Подай ръка“, която ще се проведе на 2 и 3 декември в залите на MegaXtreme bowling.

„Аз като бивш професионален спортист знам колко отдаденост, колко ангажираност, колко лишения понякога се изискват, за да постигнеш спортни успехи. Така че всичко, с което може да се помогне на тези деца аз лично за себе си бих го направил, защото знам, че ако те успеят да постигнат тези успехи, дори да не постигнат успехите, които са заложили, самото им участие в такъв тип мероприятие, в такъв тип състезание с такъв ранг на олимпиада е едно невероятно изживяване и всеки един спортист иска да се докосне до това.“, каза волейболистът.

Евгени Иванов разказа също, че се е запознал с две от момчета-спортисти:

„Изключително лъчезарни деца, в началото когато ме видяха, аз понеже съм доста висок, те малко се стреснаха от мене, но след това започнахме да говорим, аз ги накарах да си покажат медалите, те си носеха медалите, когато се снимахме за промо видеата и снимките за турнира, те ми показаха всичките си медали, обясниха ми кой от къде е, от каква дисциплина, колко хубаво им е било, колко трудно е било да ги спечелят, бяха горди с постиженията си и това беше наистина много емоционален момент. Аз дори им пожелах – искам следващия път като се видим, колекцията ви да е още по-богата, а тя наистина беше много богата!“

Волейболистът пожела на младите спортисти да продължат да тренират и да успяват: „Да бъдат изключително упорити и всеотдайни в работата си, аз винаги пожелавам на спортисти от всякакъв вид спорт – трябва да бъдат големи инати, защото в спорта ако се отказваш, много трудно би успял да постигнеш нещо.“

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева, която също ще участва в боулинга с кауза на 2 и 3 декември, можете да чуете на звуковия файл.