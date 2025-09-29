„Много пъстър букет от емоции имаше в мен. Първо имаше някакви спомени, които изплуваха от далечните години, в които аз играех, от друга страна имаше една невероятна гордост, гледайки тези момчета как се борят и как защитават името и честта на този национален отбор. Рядко изпитвам желание да хвана волейболна топка и да съм на игрището отново, но тези момчета определено успяха да провокират такова в мен.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият национал Евгени Иванов-Пушката, бронзов медалист от световното първенство в Токио през 2006-та, за емоциите от вчерашния финал и успехите на нашите волейболисти.

„Тайната на големите отбори е, че успяват да се напаснат и като характер, и като темперамент, и като стил на игра, и като психическа устойчивост, и всичките необходими компоненти, за да може да са успешни. За едни отнема повече време, за други отнема по-малко време, въпросът е, че тези млади момчета, работейки с този екип, с този треньор и с този щаб, успяха да го направят доста бързо, защото реално те са заедно от миналата година. По някой път са необходими много повече години да се изгради нещо такова, а те успяха много бързо да го направят. Това поколение, тези състезатели и този отбор има много перспектива в себе си, има възможности да достигне най-високите върхове. Има хора, които са властимащи и трябва да си дадат сметка какво е приоритетно, какво може да обединява народа, да кара народа да бъде горд и как да се постига това нещо.“, каза още Евгени Иванов.

На въпрос съществува ли ген на шампиони, след успехите на потомствени спортисти, като синовете на Владо Николов, както и на дъщерята на Евгени Иванов - Симона, която също е шампионка по волейбол, той обясни: „Сложно е да кажем, че има такъв ген, но ще бъде и неправилно да го отречем. Със сигурност всеки един човек носи своята идентичност, може би хората, които са били спортисти, те предават на децата си къде съзнателно, къде подсъзнателно едни черти на характера, които са много необходими по някой път, за да бъдеш успешен спортист. Ние така възпитаваме нашите деца, а и самите деца израстват по залите с нас. Аз имам снимки на моите дъщери от най-ранна възраст, те са в залите, те виждат как баща им се съревновава, как печели, как губи, как го преживява и може би това оказва влияние над тяхната психика.“

Евгени Иванов отправи и пожелание към волейболистите:

„На първо време да бъдат здрави, защото това е изключително важно. Много ми се иска да останат здраво стъпили на земята, защото те са доста млади, направиха невероятен успех и сега ще бъдат обект на много внимание и от страна на медии, и на публика, и на всякакви хора. Много е лесно човек да загуби връзка с реалността, и да лети прекалено високо. Надявам се да не го направят, защото имат страхотен потенциал, дано да го развият, но трябва да останат здраво стъпили на земята.“

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.