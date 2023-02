„5 часа военно обучение е абсолютният минимум, който трябва да имат младите хора, като подготовка на граждани, за да вземат правилно и адекватно отношение за здравето и живота на близките и обществото". Това заяви в ефира на bTV Radio Евгени Коев - старши преподавател от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон"- Велико Търново. Повод за коментара му е проект на наредба за обучение на български граждани за защита на отечеството, според който по 5 часа годишно военно обучение трябва да имат учениците от 11-и и 12-и клас от следващата учебна година - 2023/2024. В проекта се посочва още, че военното обучение ще се провежда в часа на класа и ще започва след 1 декември на съответната учебна година. Според проекта, обучението на учениците трябва да се проведе в присъствието на класния ръководител, военнослужещи или цивилни служители от Министерството на отбраната, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са преминали специална подготовка за обучение на ученици.

„Обучение, в което да се получат най-елементарни познания за работа в екип, екстремална среда, организация с ред и дисциплина, е изключително важно", счита преподавателят.„Няколко часа, важни за здравето и живота на хората, не е непоносимо натоварване за тях“, категоричен е Коев. „Не говорим за редовна военна служба, а за елементарно възпитание и обучение. От това може да зависи живота на даден човек, негови близки или други хора. Това може да се постигне само с подобно обучение“, смята той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Евгени Коев в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„В нашата гимназия има сформиран Ученически гвардейски отряд по желание на младите хора. Това е доброволно и със съгласието на родителите“, пояснява преподавателят. Учениците опознават какво представлява едно отделение, формирование, българската армия с отделните родове войски и елементарна строева подготовка. „Стараем се да осигурим участие в различни форуми- от тържествени поводи в гимназията, града и общината до регионално и национално ниво. Поддържаме отношения и осъществяваме съвместни инициативи с НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново“, допълни Евгени Коев. 9-ти Етърски ученически гвардейски отряд е включен в Националното сдружение „Младежки гвардейски отряди” и пази паметта на 18-и Етърски пехотен полк, формиран на 1 април 1889 г. във Велико Търново.

Припомняме, че според проекта на наредба, учениците от 10-и клас ще усвояват основни знания и умения като оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер, оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм, а също и защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности. В програмата на 11-и клас се предвижда изучаване на историята и настоящето на въоръжените сили на България, техните мисии и задачи, както и участието им в операции и мисии извън територията на страната; същността, целите и задачите на резерва; въоръжението, екипировката на военните и начина за прием на военна служба и на служба в резерва. Проектът е подложен на обществено обсъждане в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.