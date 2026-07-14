Фондация BunBo, заедно с доброволци от платформата TimeHeroes, проведоха теренно изследване на достъпността на градската среда в района на пл. „Журналист“ – от метростанция „Стадион Васил Левски“ до площада и обратно. В него взеха участие повече от 10 доброволци, включително и такива с инвалидни колички.

Основната цел на проучването беше да се установи доколко градската среда и най-вече тротоарите са пригодени за хора с различни физически затруднения, възрастни и родители с детски колички.

Снимка: Фондация BunBo

Резултатите от изследването показват, че на участък от едва 1,5 км. са установени над 100 препятствия, което прави по едно на всеки 15 метра, като:

25 липсващи скосявания на тротоари;

21 случая на неправилно поставени или разместени шахти;

14 локации с пълна невъзможност за преминаване;

над 20 търговски обекта с недостъпни входове;

недостъпна автобусна спирка с високи бордюри и стълби.

Изследването покрива едва 0,022% от общата дължина на тротоарите в София, която фондация BunBo изчислява на около 7 000 км.

"Ако данните от изследвания участък са съотносими и за целия град, то това означава над 450 000 потенциални препятствия, които правят придвижването на хора с увреждания, родители с колички и възрастни почти невъзможно", алармира гражданския активист Евгения Кусева пред bTV Radio.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Евгения Кусева, разположено в звуковия файл:

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Тези данни показват системно неспазване на Наредбата за достъпна среда (2021 г.), Наредбата на Столичния общински съвет (2000 г.), както и нарушаване на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана от България през 2012 г.

„За да търсим решение на проблемите, а не само да ги маркираме, искаме среща с институция местна или национална, която би се ангажирала да поеме отговорността, да събере и да работи с нас за достъпната среда по всички направления. Ние имаме много идеи можем да помогнем много, но няма кой да ни чуе.

Също бихме се радвали на помощ от адвокатска кантора, която да ни съдейства с анализа на нормативната уредба за да направим София наистина достъпна, зелена и красива за всички”, смята Евгения Кусева от фондация BunBo. „Всеки, който иска да се включи, може да попълни апликационна форма тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AtcXkmvsrqENwMMySBEkHGzgNSOL3AxjaqiEGq3Pg6TcJQ/viewform или да ни намери чрез сайта на фондацията“, допълни тя.

Картата на недостъпността, може да бъде разгледана на този линк:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1RNuJsLta0YcuSDrPo5IzFstAmGVpMwU&ll=42.683683558287036%2C23.32875605632933&z=17

За BunBo:

Фондация BunBo e създадена през 2023 г с основна цел да популяризира идеята за достъпна среда, защо тя е необходима, как да работи в полза на изграждането на достъпна среда за всички. Фондацията е готова да подпомага институциите в изпълнението на законодателните наредби за достъпна среда.

За TimeHeores:

TimeHeroes е платформа за доброволчество в България – timeheroes.org. Повече от 12 години тя свързва хора, които искат да помагат, с каузи, нуждаещи се от подкрепа. До момента платформата е съдействала на над 1 150 организации и граждани да реализират повече от 3 170 доброволчески мисии в над 400 населени места в страната. Общността наброява близо 100 000 регистрирани доброволци, като броят им непрекъснато расте.