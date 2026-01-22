"Евро“, „безобразие“ и „протест“ водят класацията за думи на 2025-та година, според традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“.

Сред останалите думи и изрази, които попадат в топ 10 се отличават „джен зи“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“.Резултатите показват, че и двете големи теми на 2025 година – влизането в еврозоната и протестите, намират място в класацията.

За класацията и какво показва вотът, чуйте на следващия звуков файл в интервюто с Доротея Николова, преподавател и съосновател на инициативата.