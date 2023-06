“Текстилната индустрия е един от основните замърсители на околната среда” Това каза в ефира на bTV Radio Ваня Ивова от Българска асоциация "Кръгов текстил". “Европеецът купува средно по 15 кг. дрехи годишно и изхвърля 11 кг. от тях. Това прави над 5 милиона тона текстил годишно. Суровините за използването на тези 5 милиона тона текстил са повече от теглото на най-високата сграда в света Бурдж Халифа. За една година производството на текстил използва вода, необходима да покрие битовите нужди на 2 милиарда души и земя, необходима да покрие хранителните нужди на 80 милиона души. Наистина мащабите са огромни. През последните 3 години наблюдаваме между 10 и 15% ръст на продажбите на дрехи втора употреба”, допълни тя.

