На 19 юни Kino Cabana в парка на НДК в София ще бъде домакин на едно истинско музикално шоу с EXPOSE! Вратите отварят в 18:30ч., началото на концерта ще бъде от 20:00ч.

Цвети и Светльо ще ви отведат на вълнуващо пътешествие с енергия, стил и неповторимото си сценично присъствие. EXPOSE няма да изневерят на креативността си и ще превърнат всяка песен в специален музикален и визуален спектакъл.

На концерта ще чуете много музикални изненади, както и любими хитове като "Не се предавам" и песни от дебютния им албум "The Power Of Love". Специални гости: Alex P. & Masterpiece

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Цвети и Светльо от дует EXPOSE