На 13 септември Kino Cabana /в парка на НДК- София/ ще бъде домакин на едно истинско музикално шоу с EXPOSE

Цвети и Светльо ще ви поведат на вълнуващо пътешествие с енергия, стил и неповторимото си сценично присъствие. Всеки техен концерт е микс от истинска музика, креативност и визуален спектакъл, който оставя без дъх.

След отминалия невероятен успех на Expose в Кино Кабана, дуетът са готови да взривят сцената отново. Новото шоу, което са подготвили се казва Rock Star.

Музикантите на сцената са Алекс Ван Лазаров на барабаните, Ивелин Атанасов на пианото и Щерион Пилидов на китарата. Специален гост на концерта ще е младата звезда на българската сцена- Филип Донков.

Вратите отварят в 18:30ч., а началото на концерта е от 20:30ч.

Всеки, който си закупи билет ще получи албума на EXPOSE - THE POWER OF LOVE

Билетите се продават на сайта на Ивентим

Пригответе се за вечер, пълна с музика, емоция и незабравими моменти с EXPOSE!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Цвети и Светльо от дует EXPOSE: