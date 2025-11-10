На 16 ноември 19.00ч., Сити Марк Арт център София ще се проведе Концерт на Симфониета-Враца с легендарния италиански тенор Фабио Армилиато и със специалното участие на сопраното Марта Леунг. Диригент - Христо Павлов. В програмата ще прозвучат прочути неаполитански песни и мелодии. Концертът се осъществява с подкрепата на Посолството на Италия в Република България и Италианския културен център. Събитието се провежда в чест на 2500-годишнината от основаването на Неапол. Билети на касата в Сити Марк Арт център (бул. Янко Сакъзов 30), в мрежата на Ивентим и Грабо ще се проведе Концерт наВ програмата ще прозвучат прочути неаполитански песни и мелодии. Концертът се осъществява с подкрепата на Посолството на Италия в Република България и Италианския културен център. Събитието се провежда в чест на 2500-годишнината от основаването на Неапол. Фабио Армилиато е един от най-изявените тенори на международната оперна сцена в продължение на повече от три десетилетия, аплодиран от публиката заради отличителния си глас, впечатляващия висок регистър и вродената си музикалност, завидни актьорски умения, драматичен инстинкт и харизма, която вдъхва на героите си. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Фабио Армилиато /дублаж: Павел Сотиров/: Your browser does not support the audio element. Фабио Армилиато е роден в Генуа. Завършва Консерваторията „Николо Паганини“ и след участието си в „Laboratorio Lirico di Alessandria“ през 1980 г., където пее ролята на д-р Кахус във „Фалстаф“ на Джузепе Верди, през 1984 г. дебютира в много млада възраст в първата си главна роля – Габриеле Адорно в „Симон Боканегра“ от Верди с театър „Карло Феличе“ в Генуа, който гастролира в Савиньоне (Германия). Това е началото на бърза кариера, която го води до най-значимите роли в неговия вокален регистър в най-престижните театри по света.

През 1988 г. постига първия си голям международен успех на фестивала в Уексфорд с „La Cena delle Beffe“ от Джордано, продължавайки с участието си в „Ciclo Puccini“, режисиран от Робърт Карсен в операта De Vlaamse в Антверпен, изпълнявайки водещите роли в „Manon Lescaut“, „Tosca“, „Fanciulla del West“ и „La Bohémé“ през сезоните от 1990 до 1996 г. През 1992 г. участва в първия сезон на Teatro Carlo Felice в Генуа отново с „La Bohémé“. От 2000 г. насам той и сопраното Даниела Деси, с която е свързан в изкуството и живота до преждевременната ѝ смърт през 2016 г., формират един от най-важните артистични дуети в историята на операта, постигайки запомнящи се триумфи в заглавия като „Манон Леско“, „Адриана Лекуврьор“, „Аида“, „Трубадур“, „Симон Боканегра“, „Отело“, „Силата на съдбата“, „Франческа да Римини“, „Норма“, „Дяволчето от Запад“, „Мадам Бътерфлай“ и най-вече „Тоска“. От особено значение са успехите в „Бохеми“ на 60-ия фестивал на Пучини в Торе дел Лаго, режисирана от великия майстор на киното Еторе Скола, и във „Федора“ на Джордано в театър „Карло Феличе“ в Генуа.

Благодарение на запомнящите се интерпретации на всички роли от тенорния репертоар на Пучини, през 2014 г. Фабио Армилиато е удостоен с наградата „Джакомо Пучини“ от Торе дел Лаго за цялостно творчество. От 2012 г. той е постоянен член на италианския национален отбор по футбол на певците, като участва активно в множество мачове и благотворителни събития. Фабио Армилиато дебютира като актьор във филма на Уди Алън „До Рим с любов“, разпространен по целия свят през 2012 г. Той участва редом до самия режисьор и други италиански и международни звезди като Пенелопе Крус, Алек Болдуин, Джеси Айзенберг, Елън Пейдж, Роберто Бенини и много други. Филмът получава удивително и изключително признание от критиката и публиката, спечелвайки му специалния „Оперен Оскар 2012“.

Еклектичен артист, през 2013 г. той създава проекта „RecitaL CanTANGO“ с пианиста Фабрицио Моката, посветен на танго песните на Карлос Гардел и връзката им с белкантото, италианската мелодрама, и по-специално на фигурата на великия тенор и композитор Тито Скипа, автор на няколко интересни танго песни, които са малко познати на италианската публика. Проектът продължава да се радва на безброй успехи в международни театри и фестивали, като получава и важно признание от Националната академия по танго в Буенос Айрес. Спомняме си бурните овации на откриващата вечер на престижния фестивал за пиано „Амиата“ през 2016 г., след това тези в театър MAIPO в Буенос Айрес, в зала „Зитароса“ в Монтевидео, в Кралската опера в Мускат (Оман), на Варненския летен фестивал (България), на Фестивала на парковете в Нерви и в Порто Антико в Генуа под патронажа на общината и Театър „Карло Феличе“ в Генуа, а наскоро и в Театър „Белини“ в Катания и с оркестъра на Враца в България.

От 2016 г. той е основател и администратор на фондация „Даниела Деси“, създадена в памет на великото генуезко сопрано и с цел насърчаване на образованието, превенцията и защитата срещу рака. Фабио Армилиато, заедно с фондацията, организира музикалното събитие „Гала Деси“, което през годините е включило много международни артисти в 3-те концертни дати, проведени досега в Театро Гранде в Бреша (2017 г.), Театро Карло Феличе в Генуа (2018 г.) и катедралата Гусаго (2019 г.), събития, излъчвани по каналите Rai. През декември 2017 г. той добавя към своя репертоар и оперетен дебют, изпълнявайки ролята на Данило във „Веселата вдовица“ от Ф. Лехар в Театро Белини в Катания и ролята на Лучано ди Шабли в оперетата „Си“ от Пиетро Маскани в Театро Голдони в Ливорно.

Последните му успехи включват „Палячи“ на фестивала „Руджеро Леонкавало“ и на фестивала „Реджа ди Колорно“ (PR), а през 2019 г. – „Адриана Лекуврьор“ във Филармоничния театър във Верона и „Кармен“ в Арена ди Верона, като и двете получават единодушно признание от публиката и критиката. Изпълнявайки отново ролята на Маурицио в „Адриана Лекуврьор“, той се завърна на сцената на родния си театър през февруари 2020 г. с триумфален успех, затвърждавайки връзката си с генуезката публика, която го е гледала в 12 продукции от началото на кариерата му. Последният му триумф беше в „Норма“ в театър „Ферара“.

В допълнение към гореспоменатите важни награди, през 2018 г. той е удостоен и с отличието „Дипломатически кореспондент на Малта“ за международни артистични и хуманитарни заслуги и с длъжността „Посланик на Генуа по света“ по въпросите на културата. През последните години той е дал живот на няколко инициативи за културно сътрудничество, като например споразумението, подписано на 6 октомври 2021 г. между общините Генуа и Реканати, и подновяването на историческото побратимяване между град Генуа и град Варна в България, което се състоя през юни 2020 г. по повод специалното му участие като почетен гост на концерта „Карузо Гала“ за честванията на стогодишнината от великия неаполитански тенор.

През впечатляващата си артистична кариера Фабио Армилиато е участвал многократно редом с велики артисти, не само в оперния свят, но и в международната поп музика. Той е участвал и в три издания на престижния „Коледен концерт във Ватикана“, където е споделял сцената с артисти от калибъра на Лайнъл Ричи, Пати Смит, Елиза и много други италиански и международни артисти, излъчвани на живо по световната телевизия.

Неговото постоянно желание да изследва и да се задълбочава в други музикални жанрове доведе до няколко важни и престижни сътрудничества през 2020 г., включително изпълнението му на „Genova Vita“ на Маурицио Мартелини, почит към родния му град, изпълнена по случай откриването на новия мост Сан Джорджо. Най-скорошното му и изключително успешно сътрудничество с Мануела Виля, дъщеря на великия Клаудио, го видя да изпява дует с нея в красивата песен „Sei nell'aria“, допълнена със завладяващ музикален видеоклип. В продължение на години той преподава вокална техника в оперния репертоар, участва в конкурси, курсове и конференции по темата и е преподавател в майсторски класове.