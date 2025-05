Известния диджей, автор и продуцент Fabrizio Parisi и един от най-талантливите млади поп изпълнители Тихомир Митов-Timas, познат и от формата Гласът на България, представиха в ефира на bTV Radio новия си сингъл „The Ghosts Behind“. Проектът е вдъхновен от документалния филм на Адела Пеева „Чия е тази песен“. Филмът стига до ефира на Discovery и е единствената родна продукция, номинирана от „Европейската филмова академия”. Оригиналът на песента е част от фолклора на над 20 нации и е най-оспорваният шлагер на Балканите. Какво разказаха Fabrizio Parisi и Timas за песента и видеото към нея, чуйте целия разговор на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: