„Близо 80 процента от съществуващите в момента 52 км и 47 станции са построени до момента. Защитихме около 2,5 млрд лв за всички участъци с „Метрополитен“ ЕАД, като около 400 млн. лв. е собственият принос на Столичната община“, подчерта Фандъкова.

„До края на годината ще бъдат изградени 9 км. от метрото - 3 км. през район Подуяне и 6 км през район Слатина през „София Техпарк“ до Окръжна болница на бул. „Цариградско шосе“. Така метрото ще заеме 50 процента дял в обществения транспорт“, сподели столичният кмет. По думите й, предстои да бъде пуснат и довеждащият транспорт.

В процес на изготвяне е и проекта за метроотсечка от бул. „Черни връх“ през кв. „Кръстова вада“, през „Витоша ВЕЦ - Симеоново“ към „Студентски град“. Предвижда се и още една метростанция между станциите „Сливница“ и „Обеля“, която ще бъде и следващия интермодален терминал - връзка на метрото с жп линията София- Кюстендил.

„В момента единственият проект, който се изпълнява от Плана за възстановяване и развитие, за който всички говорим, всъщност е проектът за метрото“, заяви още столичния градоначалник. Тя посочи, че благодарение на подземната железница се спестяват 90 хил.т. вредни емисии на столичани.

Чуйте повече от репортажното интервю на Георги Митов с кмета на София Йорданка Фандъкова и директора на «Метрополитен» проф. д-р инж. Стоян Братоев:

Новата предпазна система, изградена на 12 от най-натоварените станции на метрото, успешно е предотвратила евентуални инциденти. „Преди да монтираме тази система, годишно имахме между 18 и 24 случая на паднали пътници, сега тези случаи са четири, от които, Слава Богу, няма нито един фатален“, посочи изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев. Според него, засега няма да се изграждат предпазни системи на други станции от първия и втория метролъч. По думите му, предстои обявяването на обществени поръчки за нови влакове.

„Историята на строителството на метрото е историята на нашия град“, каза Фандъкова. Наскоро се навършиха 25 години от пускането на първия участък на метрото в София. Този четвъртвековен юбилей стана повод за поредица от събития, сред които конференция в Университета по архитектура, строителство и геодезия, валидиране на пощенска марка и откриване на две изложби за историята на подземния транспорт- едната е при „НДК“, а основната е разположена на връзката между метростанциите „Софийски университет“ и „Орлов мост“и бе открита в присъствието на Н. Пр. посланика на Република Корея Ли Хо-шик. Близо 50 хил. души дневно преминават през този участък от метрото и ще имат възможност да разгледат изложбата. На официална церемония в Централния Военен клуб в присъствието на президента на България г-н Румен Радев, председателите на синдикалните организации КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, на КНСБ Пламен Димитров, на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, заместник-кметове на Столична община, общински съветници, служители на „Метрополитен“, инженери, архитекти, проектанти, експерти, бяха отличени хора с изключителни заслуги и принос при реализацията на метрото.