Деветото издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“ продължава с множество прожекции, конкурсни програми, срещи с големи имена в киното и допълнителни прояви в рамките на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. Един от акцентите в програмата е филма „Възходът и падението на другаря Зило“. Това е черна комедия, изкусна адаптация по романа на албанския майстор на сатирата Дритeро Аголи. Премиерата в София се състоя в присъствието на режисьора Фатмир Кочи и сценариста Майк Дауни, а лентата е включена в Международния конкурс за пълнометражен игрален филм.

Филмът «Възходът и падението на другаря Зило» е остър и саркастичен призив на човек, който отказва да се подчинява и който се бори срещу всякакви форми на репресия. "Всички ние участваме в някаква структура, която е почти на самоуправление", заяви пред bTV Radio Фатмир Кочи. За абсурдите, пропагандата и киното, което променя, чуйте какво сподели албанския кинорежисьор Фатмир Кочи пред Георги Митов от bTV Radio, озвучен от Павел Сотиров:

Предстоят още 4 прожекции на филма «Възходът и падението на другаря Зило» в рамките на фестивала на 18, 19, 23 и 25 октомври в София. Подробности ще откриете в сайта на Синелибри и социалните мрежи.

Днес предстоят и 2 галавечери. Първата е на Румъния в Кино Одеон от 19ч. С Официална премиера на въздействащия документален филм „Между революциите“ на режисьора Влад Петри, с когото ще бъде излъчено ексклузивно интервю. Филмът разказва за продължителната кореспонденция между две жени, бивши състудентки, в която се оглеждат политическите сътресения в Иран и Румъния, както и личните житейски битки на всяка от тях. Продукцията ще бъде представена от Христо Христозов. Втората галавечер е посветена на Италия. Тя ще се проведе в Топлоцентрала от 19ч. с официалната премиера на документалния филм „Умберто Еко: Библиотеката на света“, посветен на бележития италиански писател, философ, есеист и белетрист, който остава една от най-ярките личности на нашето съвремие. Премиерата ще бъде съпроводена с дискусия върху творчеството на Еко със специалното участие на доц. д-р Дария Карапеткова и проф. д-р Даниел Вълчев от СУ. Модератор: Анна Лазарова.