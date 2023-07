От 16 до 21 юли предстои концертната програма в рамките на тазгодишните Фестивал и академия Алегра. Концертите ще се проведат в Централния военен клуб в столицата и Софийска градска художествена галерия. Сред виртуозните солисти тази година са трио Гарлицки, които на 16 юли ще изнесат в СГХГ концерта си Tria in Unum с произведения на Йозеф Хайдн и Йоханес Брамс. Ден след това, на 17 юли, в Централния военен клуб ще прозучи концерта “Истински сериозно” с участието на цигуларя Григори Асс, виолиста Алесандро Д'Амико и вече познатия на софийската публика чело виртуоз Ласло Феньо с музиката на Бетовен, Шуберт и Менделсон. Отново в Централния военен клуб на 20 юли ще свири фестивалния оркестър Алегра с диригент Николас Паске. Това са само част от концертите в програмата на Алегра 2023, а сред останалите звезди на тазгодишното издание на фестивала са Нимрод Гуез, Вилфрид Щреле, Джовани Ньоки, Лора Маркова, Сион Найман и Алп Туна.

“Щастливи сме, че за поредна година в историята на фестивала поканата ни да участват в него приеха едни от големите музиканти в съвременната класическа музика. Някои от тях ще изнесат камерни концерти и това ще направи връзката им с публиката още по-близка, други ще свирят със симфоничен оркестър, а всички ще проведат и майсторски класове за чуждестранни и български младежи с изявен талант” - споделя Петър Найденов, създател на Фестивал и академия Алегра.

Паралелно на фестивалните концерти, през месец юли Алегра ще проведе и серия от майсторски класове в рамките на своята едноименна академия. Преподаватели в нея тази година ще бъдат цигуларите проф. Борис Гарлицки, проф. Григори Асс, виолистите проф. Нимрод Гуез и проф. Вилфрид Щреле, и челистите проф. Джовани Ньоки и Кирил Злотников. Всички те ще преподават и в майсторския клас за камерна музика. Академията ще предложи и два майсторски класа с швейцарския диригент и педагог проф. Йоханес Шлефли и немския му колега проф. Николас Паске, едни от най-търсените преподаватели по оркестрово дирижиране.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със соло контрабасиста на Симфоничния оркестър Люцерн, преподавател в Университета по изкуствата в Цюрих, Швейцария, и основател на Фестивал и академия Алегра Петър Найденов и съорганизатора Мария Найденова- Абрашева, разположено в звуковия файл:

Фестивал и академия Алегра се реализират с подкрепата на Националния фонд “Култура” по програма "Едногодишен грант” 2022, с финансовата подкрепа на Столична Община - Столична програма “Култура” и под патронажа на Посолството на Швейцария в България.

Билети за концертите на Алегра вече може да намерите в мрежата на Eventim: https://bit.ly/40LFjdN