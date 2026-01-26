Австрийското търговско представителство ADVANTAGE AUSTRIA огласи резултатите от ежегодното допитване до австрийските инвеститори за бизнес климата в България в присъствието на представители на медиите, водещи компании и бизнес организации с любезното домакинство на EVN България. Проучването е проведено през октомври 2025 г. с участието на 100 мениджъри на австрийски компании у нас.

В събитието взеха участие Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA, и председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Сред официалните гости бяха и представители на австрийския бизнес у нас.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов благодари на австрийските бизнеси, включили се в проучването. „За неправителствени организации гласът на бизнеса е много важен. Интересът към това проучване е голям, защото обстановката в страната е много динамична. Всеки ден има изненади, затова мнението на бизнесите е много важно. Освен това Австрия години наред е сред лидерите по инвестиции в България. Знаем много добре, че една голяма част от фирмите, които възнамеряват да направят инвестиция някъде, първо се допитват до техните сънародници, които вече са инвестирали“, посочи още Цветан Симеонов.

„Българската икономика се развива обещаващо“, заяви Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA. „С над 3% ръст страната е била сред най-бързо растящите икономики в ЕС за последното тримесечие на 2025 г. Австрийските компании в България виждат по-стабилна бизнес среда и следователно оценките им са по-оптимистични. Този позитивен ефект до известна степен се дължи и на влизането на България в еврозоната“, подчерта Купфер. Той допълни: „През предстоящата година австрийските бизнеси очакват по-високи обороти и оползотворяване на капацитета си в страната“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Филип Купфер, търговски съветник към Посолството на Австрия и ръководител на Австрийското търговско представителство:

Your browser does not support the audio element.

Австрийските фирми потвърждават устойчивото си развитие в България въпреки предизвикателствата. Основните изводи от ежегодното допитване сред австрийските фирми в България са следните:

Бизнес климат и очаквания

Резултатите от проучването показват нарастващ оптимизъм сред австрийските инвеститори в България. 18% от анкетираните отчитат подобрение на бизнес климата през 2025 г., а 23% очакват положително развитие през 2026 г., което представлява повишение в положителните нагласи спрямо предходната година.

Представяне на бизнеса

Почти половината от компаниите (49%) отчитат ръст на оборотите за 2025 г. и потвърждават очакването за 2026 г., докато 23% очакват увеличение на инвестициите, което потвърждава устойчивото развитие на австрийския бизнес в страната и затвърждаване позицията на Австрия в Топ 3 държави с преки инвестиции в България.

Регулаторна и пазарна среда

Австрийските инвеститори продължават да оценяват положително данъчната и митническата система (74%), качеството на местните доставчици (70%, с ръст спрямо предходната година) и достъпа до финансиране (68%). Наред с това остават сериозни структурни предизвикателства – 96% изразяват неудовлетворение от борбата с корупцията, 90% определят бюрокрацията като проблем, а 86% посочват инфраструктурата и недостига на квалифицирана работна ръка като основни ограничения пред бизнеса.

Към третото тримесечие на 2025 г. австрийските инвестиции в България възлизат на около 5,322 млрд. евро. Това прави Австрия втория по важност чуждестранен инвеститор в България. Австрийските компании са не само сред най-големите, но и сред най-стабилните и надеждни работодатели и данъкоплатци в страната. В България оперират около 350 австрийски компании с местни представителства, които по оценки осигуряват заетост на над 30 000 души.