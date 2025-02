Филмът „Дрога. В капана на зависимостта“ е създаден по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към СО – район „Слатина“ и е част от дългосрочната ангажираност към превенцията и подкрепата на уязвимите групи, децата и младежите, изправени пред предизвикателствата на зависимостите. В документалния филм са представени истински разкази на хора, които са се сблъскали с наркотиците, както и професионални мнения на психиатър, психолог, експерти от Агенция „Митници“ и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които осветляват трудния път за излизане от капана на наркотичната зависимост. Чуйте повече за проекта от кмета на столичния район „Слатина“ Георги Илиев и д-р Боряна Христакова.

