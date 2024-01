Един от най-новите филми с участието на Йоана Буковска има тази седмица среща с публиката в Лондон. Прожекцията в британската столица ще бъде европейската премиера на „След сезона“. Тя ще се състои на 21 януари от 16:30 ч. в кино „Генезис“, салонът отваря врати в 16 ч., а актрисата лично ще посрещне публиката. Филмът „След сезона“ е създаден специално за нея и е един от любимите ѝ съкровени филми от филмите с нейно участие, разказа актрисата по bTV Radio: „Това е истинска човешка универсална история в любимия жанр на публиката – любовно-криминален, с много истина в него. Няма холивудски хепиенд, а много житейска мъдрост, колкото и да е болезнена за приемане.“ Този филм ни дава подтик да бъдем искрени в общуването, да се доверяваме на себе си и на хората около нас и да създаваме връзки, които да позволят открита споделеност. „Той носи нещо от духа на добрите стари български филми. Когато ти е трудно да си българин и да останеш добър човек, чрез него намираш смисъла и начина да го постигнеш. Той е много български и заради природата – плажът на Силистар и гората на Странджа са като основен персонаж във филма, който сякаш диктува живота и правилата на историята в сюжета. Намираш къде е истината и недоизказаното се крие във връзката ти с другите и с природата. Ние сме странни мрачни животни, които в дъното си носят много светлина. Затова филмът е магичен и всеки и би искал да го гледаш отново.“

До европейската аудитория с първа прожекция в Братислава по-рано достигна друг филм с участието на Йоана Буковска – „Аромат на липа“. Заснет в САЩ от Сиси Денкова, това е филм с десетима български актьори. „Той разказва какво е да си емигрант българин в чужбина. Получи се много докосващ филм.“ – споделя Йоана Буковска.

Нов дом има вече нейният моноспектакъл „Променяне“ с основа в романа „Промяна“ на Лив Улман. Той се завърна на сцената миналия ноември след три години пауза. Представлението тогава гледа екипът на „Théatro (Театро отсам канала)“ и го кани на своята сцена. На 23 януари ще е неговото първо представяне там. Спектакълът е интерактивен с добавена реалност. „Много държах представлението да отговаря на актьорската природа, и на Лив Улман, и моята и създадох представление амалгама на театър и кино на живо. Промяната е непрекъсната, дори когато се съпротивляваш срещу нея, това е също вид промяна. Тя е вид стъпало, на което да се качиш и да продължиш напред. Всеки иска да му е комфортно и сигурно, но това означава да живееш в блато и да намериш постепенно смъртта си. Житейската концепция на Лив Улман и моята е, че живеем в непрекъснат процес на променяне.“

Интервю на Светослав Николов: