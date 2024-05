Филмаутор организира за втора поредна година фестивал за българско класическо кино с безплатни прожекции в Одеон от оригиналния носител – кинолента. Прожекциите са всеки петък от 18.00 ч до края на годината. Повече за инициативата „24 през 2024” чуйте от режисьора Виктор Божинов пред водещата Лили Ангелова.

