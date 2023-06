Този уикенд ще се изиграе финалът на UEFA Шампионска лига. За най-големия и престижен футболен клубен трофей ще спорят отборите на Манчестър Сити и Интер. Финалът е в събота, 10 юни, от 22:00 ч. и ще се излъчва по bTV Action и по bTV Radio. Студиото започва от 20.30 ч.

И двата отбора във финала на Шампионската лига мечтаят за титлата от много време. Интер иска да се върне на трона след повече от десетилетие, докато Пеп Гуардиола се стреми с всички сили да постигне историческия дебютен успех за гражданите. Това е първият път, в който двата отбора ще се срещнат на финала. Сити се класираха след победа над действащия шампион – Реал Мадрид, а „нерадзурите“ спечелиха убедително срещу градския си съперник Милан на полуфинала с общ резултат 3:0.

Двубоят ще се играе на олимпийския стадион „Ататюрк“ в Истанбул, където се проведе един от най-драматичните финали в историята на турнира. На същия стадион през 2005 г. Ливърпул победи Милан след като изоставаше с 3 гола на полувремето.

Предстоящият финал ще започне с традиционното музикално шоу, което тази година ще включва изпълнения на бразилската суперзвезда Anitta и носителят на множество награди GRAMMY певец, текстописец и продуцент Burna Boy.

