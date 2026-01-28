Фонд за млади таланти на София създава възможност за развитие и изява на даровити деца и младежи. Той е структуриран в три направленията: наука и образование, култура и изкуства и спорт. В първата сесия срокът за кандидатстване е 31 януари. Това е първи общински механизъм за целенасочена подкрепа на млади таланти. Инициатор е председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, който коментира по bTV Radio: „Фондът има за цел да подпомогне млади таланти в различни области да постигнат успех без финансовият въпрос да е пречка за тях. Зад тази кауза застанахме всички колеги. Надявам се в следващите години фондът да се разрасне.“

С идеята да се включат колкото може повече хора, в рамките на годината ще се отвори втора процедура за кандидатстване. „Целта е талантите да се развиват, а след това да допринесат за София и България като цяло, за по-доброто бъдеще.“ – коментира Цветомир Петров. За финансиране на проект могат да кандидатстват както самите таланти, така и техните родители, учители. Заявлението се подава по електронен път или през деловодството на Столична община. След оценките на кандидатурите от експертни комисии решения за финансирането ще взема управителният съвет на фонда, в който са общински съветници и заместник-кметът по финанси. За 2026 г. са предвидени около 750 000 евро, разделени поравно между трите направления. Може да се кандидатства за обучение, за стипендия за чужбина, за състезание или конкурс, за подготовка, включително отборна. „Не сме сложили много ограничения, поне за началото, за да кандидатстват повече деца и да успеем да помогнем на повече хора.“ – каза Цветомир Петров. Ако сумата е по-голяма от 5000 лв., решението ще се взема от Общинския съвет. Ако нуждата е периодична, ще може да се отпуснат допълнително средства.

„Идеята на фонда е младите хора да останат фокусирани върху развитието на таланта си и да не бъдат възпрепятствани от невъзможността да осигурят сами финансиране.“ – посочи Цветомир Петров. В надграждане на идеята ще се работи за логистична подкрепа, за да има добри места, на които децата да учат и да тренират, за да развиват своите способности.

Подробности: на сайта на Столична община.

Интервю на Светослав Николов: