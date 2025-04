Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе кулинарният фотограф Илиан Илиев, който е носител на няколко световни награди „Гурманд", считани за „Оскарите" на готварските книги. Най-голямата му гордост е „Магията на шоколада".

Пред шеф Николай Немигенчев Илиан Илиев сподели, че като дете е обичал да рисува и мечтата му е била да се занимава с иконопис. Когато е на 15 години обаче негов чичо му подарява филмчета за фотоапарат и това запалва интереса му към фотографията.

Илиан Илиев се посвещава напълно на кулинарната фотография, когато се мести да живее в Англия. „Светлината е най-важна за хубавата фотография. И Гордан Рамзи да готви, няма да снимам, ако нямам добра светлина!", казва той пред шеф Немигенчев.

Как се възпитава вкусът към красивото?

Трудно ли е да имаш свое фотографско студио и зеленчукова градина в Кеймбридж?

Защо китайците не признават суровата краставица?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с фотографа Илиан Илиев:

Your browser does not support the audio element.

Рецептата на Илиан Илиев за макарони на фурна:

Сваряваме макароните, добавяме две яйца, малко песто, малко сирене и всичко се запича във фурната. Ако направите макароните в по-плоска тава, ще имате и повече вкусна коричка.