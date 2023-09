За Световния ден на сърцето в Галерия на открито на Столична община в парка пред НДК (в алеята до кино "Кабана") беше открита фотографската изложба „Лицата на женското сърце“. Изложбата е по идея на Асоциацията по сърдечносъдова образна диагностика с председател доц. д-р Красимира Христова и се реализира с подкрепата на Столична община. Фотографският проект е част от XXVIII Световен конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика, който се провежда в София от 29 септември до 10 октомври. Автор на фотографиите е Катя Танева, която през последните 12 години живее между Виена и Ню Йорк, където организира изложби за съвременно изкуство в галерии и музеи по цял свят. Темата за жената вълнува фотографката и изложбата за женското сърце е като непосредствено

продължение на предишния й проект „Флуидността на жената“ 27 жени с различни професии, на различна възраст и етапи от живота, със своя лична история и

личен мотив, застанаха пред обектива на Катя Танева. Жени, които попадат в рисковите групи за сърдечносъдови заболявания - жени по време на бременност, преди, по време и след менопауза, млади жени, жени победили рака или се борят с рака в момента.

Повече за изложбата чуйте от разговора на водещата Лили Ангелова с психолога Ани Владимирова и с кардиолога доц. Красимира Христова.