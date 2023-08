Потребителите не са длъжни да плащат за комплект от 2 шезлонга и чадър, ако например искат да използват само чадъра. Това обясни пред bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова. От Министерството на туризма преди дни обявиха, че започват проверки по плажовете за принудително отдаване под наем само на комплекти по плажовете.

„Това е проблем, който наблюдаваме от много години с различна масовост, затова още в началото на сезона ние го повдигнахме, включително споделих един видеоклип в страничката ни „Ние, потребителите“, от който се вижда, че има най-различни начини на предлагане, на някои места продължава да се среща тази нелоялна практика, да се отдават задължително под наем в комплект – чадър и 2 шезлонга, някъде дори и 4. Това, което стигна до нас като конкретен сигнал в последните дни беше, че група туристи са се настанили в платената зона на северен плаж и са били изгонени, тъй като са пожелали да ползват само чадър и съответно да платят само за него. Най-неприятното за тях е, че са си развалили настроението в тази ситуация. Разбира се, в случая не са били накърнени икономическите им интереси, но в крайна сметка когато човек е на почивка, би искал да се чувства добре, а пък в други случаи – те са знаели, че това правило, което търговецът се опитва да наложи в нарушение на законодателството не би трябвало да се случва, те са дали отпор и са се изместили, но има много потребители туристи, които не са сигурни или не знаят, че това представлява нелоялна търговска практика и тогава се стига до реализиране на това нарушение и хората плащат за плажни атрибути, които не ползват.“, посочи Габриела Руменова.

По повод случаите на организиране на нелегални екскурзии в чужбина с фейсбук обяви, по които се сезира прокуратурата, Руменова коментира:

„Тези сделки не попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите, който е основен, когато говорим за това имаме ли права и как да ги защитим, когато сме потребители на стоки и услуги. В този конкретен случай обявите и организирането на пътувания от физически лица са изключително рискови. Не само, защото можем да загубим пари, но и защото можем да попаднем в ситуация, която да се окаже опасна за нас. Така че – съветът отново е да се въздържаме от това. Да, действително понякога дестинациите, които искаме да посетим са доста скъпи, а пък това, което се предлага в такива оферти е примамливо и хората се подлъгват, освен това от коментарите, които виждаме в такива туристически групи, където се споделят такива оферти, някак си хората дори не осъзнават рисковете, те не го намират за нередно, а нека да кажем, че освен всичко друго, това е и нарушение на действащото законодателство, защото за да може някой да предлага пътувания, той трябва да бъде туроператор или най-малкото тур агент. Така че в случая това не е налице и затова прокуратурата се сезира. Хубаво е, че институциите реагират бързо и адекватно. Надяваме се в бъдеще да намаляват все повече тези практики, защото все пак всички ние, и лоялният бизнес имат интерес пазарът да става все по-добър.“

Ето и какви са препоръките на създателя на „Ние, потребителите“ преди да направим резервация за пътуване:

„Преди всичко да проверим дали обекта, който се каним да наемем за настаняването си е регистриран и категоризиран. Това можем да видим на страницата на Министерството на туризма в специалния регистър, който е за местата за настаняване. Ако е категоризиран, това означава, че работи на светло и че във всеки един момент той може да бъде проверен за съответствие – дали услугите, които предоставя отговарят на изискването на действащото законодателство, това е важно и от гледна точка да не се осъществяват нелоялни търговски практики, във връзка със заблудата на потребителите за качеството и асортимента на услугите, които могат да бъдат предоставени в тези търговски обекти. А също така е важно – вече чисто практично, когато сме направили резервацията, преди да тръгнем, да се обадим отново, да потвърдим, че тя е налична ,че не е станал някакъв дублаж, особено в това интензивно време през август, когато всеки в последния момент може да реши да резервира нещо за няколко дни или пък не му е останало време до момента и за по-дългата почивка да си направи планове. Така че при всички положения да си потвърдим, да имаме писмени доказателства, че сме извършили плащането, да ги носим в себе си, дори в дигитализиран вид, за да може ако възникне спор, да покажем, че е така. И да сме наясно – ако има допълнителни услуги, които не сме заплатили предварително и искаме да ползваме, да се информираме какви са цените.“

Какво могат да изискват пътуващите, ако автобусът им за пътуване на разстояние над 250 км закъснее:

„Ако автобусът закъснее, представител на компанията би следвало да ни информира възможно най-скоро, но не по-късно от 30 минути след времето, в което е трябвало по разписание да замине автобусът. Също така – става дума за превозите за дълги разстояния, за над 250 км, когато закъснението е за повече от 2 часа, автобусната компания трябва да ни предложи и да изберем – да ни възстанови стойността на билета и когато е необходимо, безплатно връщане до първоначалната точка на заминаване при първа възможност, или пък да продължим пътуването си и да стигнем до последната точка, до която е трябвало да стигнем, но това да не става при по-лоши условия от тези, при които е трябвало да се случи, ако не е възникнало това разминаване. Разбира се, има още едно право за потребителите, което не винаги е ползвано – ако има забавяне, компанията би трябвало да осигури храна и напитки. Тук в практиката е възможно и това – ако не го направи, потребителите да си закупят за своя сметка, но да пазят платежните документи и да ги представят на компанията и когато представят своето искане, съответно да им бъдат възстановени тези средства.“, обясни Габриела Руменова.

Още по тези теми, както и за банкоматите по морето, които удържат такси до 10-13 процента от изтеглената сума, можете да чуете в интервюта на Габриела Руменова на звуковия файл.