Какви са „капаните“ при резервации за Св. Валентин, при ползване на отстъпки и купуване на подаръци – за какво да внимаваме разказа в ефира на bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Все още се срещат оферти, които са активни, и можем да се възползваме от тях. Нашето проучване за тази година показва, че отстъпките са от 10 до 15 процента, но какво е най-важно да проверим, преди да направим резервацията, когато говорим за хотел – да проверим самия хотел. Можем да го направим на сайта на Министерството на туризма - има специален регистър, влизаме там и виждаме съществува ли този хотел в регистъра, и отговаря ли неговата категория ,която е посочена на сайта на хотела или в обявата, която гледаме на това, което е написано в регистъра. Защото знаем, че категоризацията е много важна от гледна точка на това да можем да си изградим предварително представа какъв обем услуги ще получим и с какво качество. Така че това е първото – самият хотел. След това да разгледаме по-подробна информация за неговото описание, за снимките, които са поставени и в офертата, и на сайта на хотела, и след като вече сме се спрели на стая, която считаме, че отговаря на нашите изисквания, предварително да проверим тази ли е цената, която ще платим за нея, защото много пъти, дори в самия сайт на обекта пише една цена, която обаче не знаем точно за коя стая се отнася. Просто самият сайт не е детайлно разработен и се разчита на това когато се обади потребителят, да се договорят устно за някаква цена, което обаче може да бъде риск потребителят да плати повече, отколкото би трябвало за тази стая. Има и друг момент, който за потребителите може да изглежда странен, макар че той има своите професионални логики и обяснения – че много често когато се обадим директно в обекта да направим резервация, може да платим по-висока цена, отколкото ако го направим чрез посредник или чрез платформа. Затова дори да сме си харесали от сайта на хотела настаняване, може да опитаме да видим през платформи дали се предлага настаняване на същия обект и да се опитаме през платформи да ги сравним. Също така трябва да имаме предвид обаче, че когато пакетът или самото настаняване се предлага чрез посредник, може да не е оставена възможност за всички налични стаи или услуги да бъдат запазени чрез тази платформа“, посочи Габриела Руменова.

Още съвети за какво да внимаваме при резервации в хотели със СПА процедури, както и когато пътуваме с деца, и по-скъпо ли е тази година празнуването на Св. Валентин, можете да чуете на звуковия файл.