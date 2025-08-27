„Действително изненадващо и за мен, през последните няколко седмици получих няколко сигнала, които са в резултат на резервации през една и съща, и то утвърдена платформа за резервации на настанявания. Става дума за места, които се намират в България, но това са конкретните случаи. Всъщност какви са оплакванията – когато човек отиде на място, установява в единия случай, че мястото за настаняване е далеч по-отдалечено от това, което е посочено в самата оферта във въпросната платформа от морето, защото сега всички сме насочени основно там. И съответно човек трябва да отдели повече време, трудно е и знаете когато имаме и повече багаж, да се придвижим до плажа, а всъщност това е една от причините, поради които ще се спрем на едно или друго място. Очевидно потребителят е заблуден. А друг случай, който за мен е дори още по-фрапантен е, че когато човек пристигне в мястото за настаняване и си види стаята, забелязва, че тя по никакъв начин не изглежда така, както е в офертата. Дали защото мебелите са счупени буквално, не износени, дали защото разпределението на леглата не е такова, каквото е обявено, а дори и случаи, в които се оказва, че ще трябва да делят стаята с други хора. Когато сме в активния сезон е трудно да си намериш бързо алтернативно място за настаняване и то при условията, които все пак ти си предвидил. И другото е, че трябва да извадиш едни нови пари, защото тези, дори да ти бъдат върнати в резултат на жалба, която ще предявиш, макар да не е сигурно, това ще отнеме време.“ Това разказа в ефира на bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„В случай, че има разминаване в информация, която е била водеща за вземане на това решение на потребителя да сключи сделката, е налице нелоялна търговска практика, която обаче трябва да бъде доказана след подаване на жалба, и то чрез контролния орган. Законът ясно казва, че след прилагане на нелоялна търговска практика, договорът може да бъде развален и да бъдат възстановени платените от потребителя суми. Това обаче е доста дълга процедура с неясен изход и потребителят се оказва в ситуация, в която много бързо трябва да търси други решения.“, обясни тя.

По отношение на най-честите нередности в плажните заведения, Габриела Руменова посочи: „Имахме няколко сигнала, включително забелязвам и сигнали в социалните мрежи на туристите, че когато са по плажните заведения, или се случва така, че всички менюта са заети, някъде при другите клиенти, или пък има само дигитални менюта – едни QR-кодове, които са закачени на чадърите, и човек може да сканира с телефона си този код, за да достъпи дигиталното меню. Оказва се обаче, че при тази практика всъщност търговецът не е обезпечил едно свое задължение по Закона за туризма, и то е да предостави меню на своите клиенти в момента на поръчката, защото това, че има такова дигитално меню, съвсем не гарантира това, че потребителят ще може ефективно да го ползва. Още повече, че обвързването на ползването на това меню с други услуги, които потребителят може в момента да се използва, като например телефон, интернет връзка, ами ако мобилният оператор не ни е осигурил покритие – ние ставаме функция от няколко обстоятелства и не можем да се запознаем с цените в менютата, обаче знаем, че на плажа понякога всичко е доста по-скъпо и можем да останем неприятно изненадани.“

