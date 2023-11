„Когато става дума за резервация за празниците, трябва много внимателно да огледаме всеки един детайл в офертите и после в договора“, съветва създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

За тези, които все още не са направили резервация за празниците и предстои да изберат туроператор, на който да се доверят, тя посочва: „Преди всичко да го проверят дали е регистриран, става лесно и бързо. На сайта на Министерство на туризма има специален регистър на туристическите оператори и туристическите агенти. Другото, което трябва да проверят за този оператор е, дали има валидна застраховка „Професионална отговорност“, защото тя ще помогне да се решат много проблеми в случай на фалит например на оператора.“

Как можем да потърсим правата си, ако това което получим в съответното място за настаняване не отговаря на описанието?

„Преди всичко трябва да се обърнем към самия търговец – този, на когото сме платили. Ако сме запазили пътуването, било то само настаняване или пък цял пакет, с транспорт, изхранване и т.н., се обръщаме към агенцията. Ако пък сме направили директна резервация в мястото за настаняване, тогава се обръщаме към хотелиера. Много е важно да предявим писмено своята рекламация. Моят съвет е, след като става дума за туристическа услуга, особено когато говорим за празниците, това са буквално един-два-три дни, които ще бъдем там, за да се вземат по-бързо мерки, може да бъде използван телефонът, който е посочен за контакт, за да може по-бързо да се задвижи случаят и да се предприемат мерки за отстраняването на проблема. Но след това, когато вече сме спестили това време, моят съвет е отново да се подаде писмена жалба, защото само така ще има категорична следа, че е възникнал някакъв проблем, че ние сме реагирали, уведомили търговеца и съответно чакаме неговата реакция. В случай, в който действително има някакво разминаване между това, което е уточнено предварително и за което е заплатено, и това, което установяват на място, трябва да настояват тяхната рекламация да бъде приета незабавно. Защото има случаи в практиката, в които търговците се опитват да отлагат приемането на жалба, като ограничават начините, по които туристите могат да предявят своето оплакване. Казват например сега ще направим каквото можем, но в крайна сметка вие си подайте жалбата, когато се върнете.“, обяснява още Габриела Руменова.

Тя съветва също така как да избегнем фалшиви оферти например за къщи за гости, на каквито досега многократно са се натъквали потребители: „Има такива случаи, обикновено зад тях стоя лица, които искат да злоупотребят с доверието на потребителите и с желанието им все пак да открият достъпно за тях място, където да посрещнат празниците със своите близки. Предлагат настаняване в такива къщи, но целта е изобщо такова настаняване да не се случи и в аванс, в много случаи на ръка да се вземат парите на хората и изобщо след това да не може да бъде осъществена връзка между потребителя и това лице, не бих го нарекла нито хотелиер, нито търговец, то е по-скоро в категорията измама, всичко това, което се случва на този принцип. Затова трябва да правим много сериозни проверки, да не правим резервации от платформи за безплатни обяви, където има много такива предложения, просто да се доверяваме само на лицензирани представители, и само на търговци, които могат да бъдат проверени в търговския регистър и също така като лица, които са поне туристически агенти, ако не туроператори. Или пък действително местата, които директно предлагат това настаняване – трябва задължително да проверим дали този търговец е реален, а не някакво фиктивно лице, и да потърсим отзиви.“

Цялото интервю с основателя на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова можете да чуете на звуковия файл.