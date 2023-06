Съюзът на потребителите в Гърция съобщи за много измамени туристи от фалшиви сайтове за резервации. За какво да внимаваме при планирането на летните отпуски и плащанията по интернет, разказа създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„От разпространената информация от Съюза на потребителите в Гърция разбираме, че се създават сайтове-двойници, които копират цялата информация от оригиналните сайтове на хотели и съответно потребителите остават заблудени, защото не правят допълнително проверки и то не се и очаква от тях, въпреки че е хубаво да го изградим като свое потребителско поведение, но ето че стотици хора се оказват излъгани, превели са пари на измамниците и нямат резервации. Затова и от там предупреждават за тази схема.“, посочи Руменова.

Тя обясни какво е важно да проверим, преди да направим резервации: „Много е важно да правим проверки на самите сайтове, колкото и тягостно да изглежда и в крайна сметка потребителите не са разследващи лица, но за да могат да си спестят неприятности впоследствие е добре да направят 2-3 основни проверки. Първо да видят какъв е домейнът, ако той съдържа допълнителни думи или букви, които по странен начин допълват името на хотела, който се рекламира. Това е притеснително. Също така могат да проверят – има безплатни платформи, в които може да се види кой стои зад IP адреса, може да се направи проучване по отношение на това кой стои зад сайта от гледна точка на предоставената за него информация. Трябва да има стационарен телефон, трябва да има имейл адрес, който е с разширението на самия домейн, а не регистриран в някоя платформа за безплатни имейли – това е важно. И преди да направим плащанията, преди да направим резервациите, трябва да сме сигурни, че сме осъществили пряк контакт с представители на този хотел, а не с представител на измамника например. Допълнителна проверка, която можем да направим е дали този обект съществува в Google maps, Google Earth, как е позициониран и там каква информация има за него. Също така да проверим като вземем тези координати, пуснем ги в търсачката и ги сравним“.

Цялото интервю с Габриела Руменова с отговори на въпроси как да предотвратим измамите при резервации, какво да направим, ако искаме да се откажем от платена почивка или ако сме недоволни от хотела, можете да чуете на звуковия файл.