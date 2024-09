Какво трябва да знаят родителите при подготовката на децата за първия учебен ден? За какво да внимават при купуването на най-необходимото и как да различат истинските от фалшивите намаления? Основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ даде съвети в ефира на bTV Radio дни преди първия учебен ден.

„Приоритет трябва да бъде безопасността. Затова каквото и да купуват, да се информират преди това – дали има информация за производителя, за вносителя, за съществените характеристики и за начина, по който се използват стоките. И тъй като говорим тук за много широк спектър от стоки, ако се фокусираме върху облеклата, нека да припомним, че за деца от 7 до 14-годишна възраст, ако имат връзки, краищата на тези връзки не трябва да са по-дълги от 7,5см. Същото важи и за дрехите с функционалните шнурове, каквито има в качулките, в областта на кръста, на крайниците. Това е европейски стандарт, който е въведен в резултат на множеството инциденти, които са се случили в различни държави. Част от тях са с фатален край. Статистиката сочи, че веднъж годишно поне един такъв случай се регистрира и 3-4 с много сериозни последици, така че не трябва да се подценява този риск. И освен това, конструктивният риск, как да изглеждат тези стоки, трябва да помислим и за химическите рискове, за които разбира се отговорност носят производителите и всички по веригата за доставка, но именно за това е важно да се информираме и да видим кой е производителят, ако той е от страна извън ЕС, дали има дистрибутор-вносител, който е базиран в страна-част от ЕС, защото ако има такъв, това означава, че той носи отговорност пред институциите за това предлаганите стоки да отговарят на съответните стандарти за безопасност.“, посочи Габриела Руменова.

„Потребителите могат да посетят регистъра на системата Safety Gate на страницата на Европейската комисия. Там са публикувани снимките и характеристиките, и не малко данни, които позволяват идентифицирането на забранените модели, за които е установено чрез изпитване, че не съответстват на стандартите. Много често те са с неясна страна на произход – това е основният индикатор. Други обаче се оказва, че са произведени дори в страна от ЕС. Може би трябва да обръщаме специално внимание на стоките, които си купуваме през електронните магазини и те са някъде в страна извън общността, защото това означава, че никой не е поел отговорността за безопасността на тези стоки.“ , каза още тя.

По отношение на намаленията в магазините и как могат потребителите да се ориентират дали действително стоките са намалени, Габриела Руменова обясни: „Първо да проследим на различни места колко струва това, което сме планирали да си купим. Доколко е достоверно намалението може да установи контролният орган, защото според Закона за защита на потребителите, за да бъде истинско намалението, стоката трябва да е продавана на старата й цена поне един месец, преди да започне кампанията за отстъпки. Тук трябва да имаме предвид, че в тези кампании за ученическите стоки много от артикулите се появяват за първи път в търговската мрежа не като вид, а като модел, и затова няма как да допуснем, че те са продавани един месец на старата им цена, но това може да бъде установено само от контролния орган, който може да изиска всички документи по доставката, включително контролната лента от касовия апарат, за да се види на каква цена е продавана стоката в миналото.“

