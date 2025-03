„Нека да приветстваме това, че институциите обърнаха внимание на шума, който се вдигна в публичното пространство, защото ако имаше нещо, положително в тези така наречени протести и бойкоти на пазаруването, то е това, че темата влезе в дневния ред на обществото, на правителството и на отговорните институции. Но въпреки всичко аз продължавам да смятам, че таван дори само на надценките, не на цените, не е пазарна мярка в условия на пазарна икономика и че това по-скоро би довело до допълнителни изкривявания на пазара, и не особено добри резултати с оглед на защитата на интересите на потребителите, защото говорим за тях, но ние, говорейки за защитата на крайните потребители, трябва да мислим, че това е една система, една верига, в която има няколко пазарни субекти, и няма как да искаме един от тях да получи най-доброто за сметка на отстъпки от страна на другите. Естествено министърът на земеделието е призван да защити интересите предимно на производителите, така че трябва да се търсят някакви механизми, които да допринесат за успокояването на цените и на самите участници в тези процеси, но все си мисля, че те не минават през идеята за таван на надценките, защото може да се стигне например до там да се получи едно съглашателство между отделните пазарни субекти, за да може да не се преминават тези пределни нива, до които евентуално ще се стигне, след като се консолидира този текст, който е предложен като проект към момента. Това е другото, което е хубаво, че не се търси императивно да се налага нещо, а се търси диалог. Нека да видим до какво ще доведе това. Не мисля обаче, че за потребителите ще е добре в средносрочен и дългосрочен план, по-скоро трябва да се помисли глобално и фундаментално как да бъдат променени така наречените хранителни системи от самото производство, как да произвеждаме, че това да бъде в съответствие с конкретните специфики на регионите, с опазването на околната среда, защото това е изключително важно. Днес говорим за повишаване на цените, утре можем въобще за липса на суровини и ресурси.“ Това каза в ефира на bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод законодателните предложения за таван на надценките за производители, преработватели, прекупвачи и търговци.

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя. Тази година той е под мотото „Справедлив преход към устойчив начин на живот“. Проучване показва, че голяма част от потребителите са готови са преминат към по-устойчив начин на живот, по-екологичен, да намалят опаковките. Целия разговор с Габриела Руменова за правата на потребителите, какви нарушения са установени от страна на онлайн търговци на стоки втора употреба, както и какво се случва, ако банките не предоставят пълна и точна информация на клиентите преди договор за кредит - можете да чуете на следващия звуков файл.