Нови фалшиви видеа, създадени с изкуствен интелект, които използват образите на популярни личности се разпространяват в социалните мрежи. В тях се разказва за чудодейният резултат от употреба на определени лекарства. Във видеата са използвани образите на здравен експерт и на известен актьор. В едното видео се рекламира лекарство за ставни проблеми, в другото – за отслабване. За какво да внимават хората, разказа в ефира на bTV Radio Габриела Руменова, основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

“За радост изкуственият интелект все още не е толкова съвършен, но пък и ние нямаме много опит при срещата си с него, така че действително трябва да сме много подозрителни, винаги да имаме едно наум, че видеото може да е фалшиво и да правим проверки. Първо да видим къде е публикувано, за тези конкретни видеа трябва да кажем, че са в социалната мрежа Фейсбук, специално създадени за тази цел страници, които са регистрирани в групата „Имоти“, забележете, нищо общо с темата. Няма никакви публикации на тях, много малко последователи и новото е, че тези видеа вече се публикуват не на стената на страницата, както до скоро сме установявали, а като лента, това е една от по-новите функции на социалната мрежа, което дава предимства от гледна точка на това да достигне до повече потребители, да не може да бъде открито с търсене лесно по ключови думи, отделно и спонсорирането, което се прави на тези видеа. Така че – проверяваме къде е публикувано, как изглежда страницата, и дали стои официален източник зад това видео или то просто е поставено там и ние не знаем кой го е генерирал и кой го изпраща към нас. Разбира се, когато е замесена популярна личност, е добре на направим контакт с нея или екипа й, за да получим потвърждение дали тя има някакво отношение към тези послания, които се отправят и разбира се, да не разчитаме на някакви магически действия, че даден медикамент или метод може да стопява килограми, да лекува стави или пък по-сериозни заболявания. “ , посочи Габриела Руменова.

На въпрос как може да се разпознае дали едно видео е фалшиво, Руменова обясни: „Обикновено потребителите на по-ранен или по-късен етап се усещат и се предупреждават един друг. Тук целта е за 24 часа или за една седмица да се достигне до максимален брой хора, като процентът, който може да се заблуди по този начин се увеличава. От експертите по кибер сигурност можем да научим това, че видеата, които са генерирани с технологията изкуствен интелект са разпознаваеми по две основни неща. Едното е – трябва да следим внимателно движението на устните, на този етап все още има разминаване и това може да се улови. Другото, което е – пръстите, те все още доста трудно се създават и в движението можем да видим, че някъде те все още не са завършени и това да ни подскаже, че видеото е генерирано с изкуствен интелект. Иначе чисто граматически, когато в тези видеа много често има надписи отдолу, получават се грешки, които подсказват, че най-вероятно е използвана такава технология. При изговарянето ударението върху някои думи не е правилно, това също може да бъде знак.“

„Това обикновено са продукти, които не могат да бъдат намерени на друго място в търговската мрежа или в електронни магазини, които са легални. Продуктите се представят като алтернатива на други лекарства и медикаменти, които вече са утвърдени на пазара, включително дори на несъществуващи такива. Много пъти хората си казват – не може да няма някакъв метод, някакво средство да бъде лекувано това заболяване, не може медицината, която напредва да не е измислила нещо, обаче все още има и такива заболявания, които не могат да бъдат лекувани. Именно на това разчитат измамниците. Може би защото и тук хората, които са потенциални жертви на подобни измами вече са опитали какво ли не и са в момент на отчаяние и са склонни да пробват каквото успеят да намерят. Често се провокира склонността на хората към конспирации, като се твърди, че медицината отдавна е наясно, но медиците и дори техният личен и лекуващ лекар крие от пациента този иновативен продукт, защото това му позволява да се облагодетелства. Много често тези продукти са представени като безвредни, на билкова основа, използват се техники като свидетелства на известните личности и по този начин се дава допълнителна уж гаранция на потребителите, че те са проверени многократно и някой гарантира за тях.“, каза още Габриела Руменова.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.