„Важно е хората да поставят добре целта, заради която спортуват. Моята препоръка е целта да не е - искам да отслабна, защото е много повърхностно и няма да ни ангажира емоционално. За да се хванем здраво за целта, тя трябва да ни пали, да ни вдъхновява, да е способна да ни държи, тоест ние да я държим в сърцето си, да е формулирана като ценност, да е формулирана така, че да работи в дълбочина. Например – спортувам, защото по този начин давам заявка пред Вселената, че аз съм важен и моите нужди са също толкова важни, колкото и всички други неща, които върша за другите – за работата си, за семейството си, за приятелите си. Или спортувам, защото тялото е една врата, през която подреждам емоционалния и умствения си свят.“ Това каза в ефира на bTV Radio Габриела Стоянова, юрист по професия, инструктор по йога и автор на книги.

Целия разговор с Габриела Стоянова как да продължим да спортуваме и да спазим обещанията, които даваме в началото на Новата година, как йогата помага за силата на духа и тялото, както и за новата й книга със стихотворения „No name” можете да чуете на следващия звуков файл.