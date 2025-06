На 20 юни от 19:00 ч. сцената на Joy Station ще събере най-талантливите млади изпълнители във второто издание на конкурса „New University Talent“, организиран от Нов български университет, с медийната подкрепа на bTV Radio Group. Публиката вече избра своя фаворит, но неговото име ще бъде разкрито по време на галаконцерта.

На сцената ще излязат осем финалисти с авторски песни, както и победителят от първото издание – Ангел Проданов – Ачо, който ще изпълни песента си „Ехо“. Освен като изпълнител, той ще се включи и като автор на една от музикалните композиции, стигнали до финал.

Събитието ще предложи истинско музикално преживяване с изпълнения на млади артисти, включително участници и победители от „Гласът на България“. Публиката ще чуе авторска музика, създадена от композитора и изпълнител Роби, работил с дует „Молец“.

Водещи на вечерта ще бъдат популярната певица Мона и изпълнителят и радиоводещ Вензи. Режисьор на шоуто е известната българска хореографка и режисьор Анна Пампулова.

Събитието е с вход свободен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Поли Генова:

Финалистите и песните, които ще се състезават за наградите, са:

„Нещо ме гризе“ – музика и текст: Бейхан Ахмед; аранжимент: Десислав Данчев и Светлин Стайков; изпълнение: Бейхан Ахмед

„Слънчева тъга" – музика и текст: Гергана Кочкова; аранжимент: Роберто Николов; изпълнение: Гергана Кочкова

„Зима и лято" – музика, текст, аранжимент и изпълнение: Дара Атанасова; на пианото: Кристиан Петров

„Лудост" – музика и текст: Емили Димитрова; аранжимент: Ангел Проданов; изпълнение: Емили Димитрова

„Ако беше искал мен" – музика и текст: Надежда Ковачева; аранжимент: Цветан Толев; изпълнение: Надежда Ковачева – победител в „Гласът на България"

„Думи и музика" – музика: Диян Димитров; текст: Константин Димитров; аранжимент: Диян Димитров; изпълнение: Стефан Иванов

„(Не) мога" – музика и текст: Тони Казакова; аранжимент: Тодор Хараламбиев и Роберто Николов; изпълнение: Тони Казакова; на пианото: Теодор Хараламбиев

– музика и текст: Тони Казакова; аранжимент: Тодор Хараламбиев и Роберто Николов; изпълнение: Тони Казакова; на пианото: Теодор Хараламбиев „Не си за мен“ – музика и текст: Хриси Пачалова и Николай Антов; аранжимент: Николай Антов; изпълнение: Хриси Пачалова

Професионално жури ще оцени финалните изпълнения по следните критерии: оригиналност и качество на музикалната идея, съдържание и въздействие на текста, и изразителност на изпълнението. В състава на журито са: проф. Етиен Леви, д-р Илиян Парасков, доц. Ангел Заберски-син, проф. Милена Шушулова, Светослав Николов (Jazz FM), Павел Сотиров (bTV Radio Group) и Поли Генова.

Ще бъдат връчени три награди:

Голяма награда на журито – професионален студиен запис и видеоклип

Награда на публиката – видеопродукция, заснета в Радио-телевизионния център на НБУ

– видеопродукция, заснета в Радио-телевизионния център на НБУ Специална награда на bTV Radio Group

Музикалната компания Muze Music осигурява мениджмънт на песента, отличена от журито. Младият музикален лейбъл – Golden Eight Music ще сключи договор за продуцентство с един от изпълнителите.

Победителите ще получат авторски статуетки, създадени от дизайнер-художника Вероника Милева от Ателието по стъкло на Нов български университет, с ръководител гл.ас. д-р Моника Найденова.

Финалът на „New University Talent 2025“ обещава вдъхновяваща вечер с много музика, емоции и нови открития в българската поп сцена.

Финалистите ще имат възможност да се представят пред широка публика в ефирните и дигитални канали на радиостанциите N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock, както и да участват в музикални събития и концерти.

Следете конкурса на: www.talent.nbu.bg и в социалните мрежи: Facebook, YouTube, Instagram и TikTok.