През седмицата бяха раздадени престижните театрални награди „Икар“ на Съюза на артистите в България. Актьорите Весела Бабинова и Пенко Господинов получиха съответните призове за най-добра женска и мъжка роля, а за поддържаща- колегите им Александра Василева и Вълчо Янев. „Икар“ за режисура бе присъден на Боян Крачолов за „Петрови в грипа и около него“.

Сред отличените бе постановката „Хага“ в Народния театър „Иван Вазов“, който получи награда за „Най-добър спектакъл“, както и за сценография на Борис Далчев (сценография) и Кънчо Касабов (костюми), както и номинации за Режисура на Галин Стоев и за дебют на Кремена Деянова.

„Хага“ е фантазия, родена в главата на момиченце, което си играе в руините на познатото си ежедневие, унищожено от войната. В спектакъла се преплитат елементи от политическата и идеологическа реалност, фрагменти от документални военни истории и семейни трагедии. През януари 2024г. постановката бе показана във втория по големина държавен театър във Франция - Théâtre de la Cité, Тулуза.

Снимка: btvnovinite.bg

Според Стоев, "самият Путин не е интересен персонаж, а е изтъкан от баналности". По думите на режисьора, "неудобно да гледаш възрастни хора", които напомнят на "обезумели деца с неограничени способности". "Тези хора трябва да разберат, че не играят на „фокус-мокус-препаратус“. Публиката трябва да каже, че не е на 13 или на 7 години", смята Стоев.

"Светлината е съзнателност. Тя позволява на човешкото същество, за да еволюира. Много е трагично, когато гледаш как човешкия вид избира да регресира вместо да еволюира", споделя режисьорът. "Трябва да се поставят спектакли, които ни връщат в реалността, да ни карат да мечтаем, да вдигат нивото на съзнателност и от хората да правят по-широко скроени хора", допълва той.

Завръща ли се политически театър на сцената (с постановката „Хага“) и какъв театър играят българските и световните политици днес? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с режисьора Галин Стоев:

Галин Стоев е роден през 1969 г. във Варна. Завършил е театрална режисура в НАТФИЗ при проф. Крикор Азарян. Дебютира като режисьор с „Илюзията“ по Пиер Корней в Драматичния театър в Сливен (1992). Има постановки в Младежкия театър, Театър „Българска армия“, Народния театър и др. След 2000 г. поставя в Белгия, Франция, Русия.

През 2005 г. основава собствена театрална компания в Брюксел – Fingerprint, където поставя „Кислород“ от Иван Вирипаев, представен на 61-ия фестивал в Авиньон. Работи с „Комеди Франсез“, театър „Ла Колин“ в Париж, BAFF Тheatre в Антверпен

От началото на 2018 г. е директор на Националния театър в Тулуза, Франция. Филмът „Безкрайната градина“ е неговият дебют в киното. Създаден е по пиесата „Приятнострашно“ на Яна Борисова, която заедно с „Малка пиеса за детска стая“ и „Хората от Оз“ е поставена от Галин Стоев в Театър 199 в София.

През март 2018 г. печели награда „Икар“ за „най-добра режисура“ за работата му върху постановката на пиесатата „Танцът Делхи“ на Иван Вирипаев в Народния театър „Иван Вазов“ в София.

През 2019 г. е удостоен със званието „Кавалер“ на Ордена за изкуство и литература на Франция.