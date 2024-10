Събитието „Кариера и живот – защо в България?“ ще посети Лондон и през 2024 г. Събитието ще се проведе на 20 октомври 2024г. от 10:30ч. в сградата на Кралското географско дружество в Лондон. Организатори на предстоящия най-мащабен форум за българи на Острова са основателите на Bulgaria Wants You – Иван Христов и Андрей Арнаудов.

В лекторската програма ще вземат участие Ивет Лалова, Димитър Рачков, Надежда Нейнски, както и редица успешни предприемачи. Нашенците във Великобритания ще имат възможността да се запознаят с представители на българския бизнес, които ще представят реални работни позиции и с успешно реализирали се българи на световната сцена, които ще докажат с личната си история, че България те иска. „Кариера и живот – защо в България?" ще бъде подкрепен и от бизнеса с редица представители, които ще разкажат за кариерните възможности в България и за свободните работни позиции в техните компании. Участие ще вземат близо 80 от най-отговорните работодатели в страната, чиито условия на труд и икономически стимули са на европейско ниво. Сред лекторите, които са изявени лица на бизнес средите са Момчил Василев, който е изпълнителен директор на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor за България, Геновева Христова от Ligna Group и Али Пирзада от EY Bulgaria (Ърнст и Янг България).

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Геновева Христова, разположено в звуковия файл:

Събитието ще се проведе за втори път в сградата на Кралското географско дружество и е напълно безплатно след регистрация на сайта на Платформата:

https://bulgariawantsyou.com/events/london

Припомнете си представянето на Геновева Христова във Варна: