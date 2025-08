Новият роман на писателя Георги Бърдаров "Адажио за Мария" официално ще излезе на 15 август, на Голяма Богородица. Книгата вече имаше своята премиера в Бургас.

„Тази книга е много различна от всичко, което съм писал дотук и затова се вълнувам изключително много, как ще се приема от хората. Още повече, че тя е свързана с моя род, с моето родно място, село Кулата, което аз много обичам, макар и рядко да се връщам там, тъй като наистина от там си произхождам. Самата история я научих от дядо ми. Тя е за прадядо ми. Да не издавам всичко, ще маркирам само основните елементи. Тя започва да се развива, разбира се, в началото на 20 век в Солун, макар че първата глава е пред 60-те години в Кулата, когато главната героиня, тази, за която споменахте, Мария, идва да потърси Вангел, моят прадядо, тъй като 1965-та година за пръв път отварят границите с Гърция след 9 септември 1944 година, и пускат ЖП линията Атина-Солун-Кулата-София. И всъщност тя, за да го търси, него) го няма, намира, най-добрия му приятел, който е бил заедно с него в Солун в началото на 20 век, поп Андрея. Те сядат да говорят и връщат историята от самото начало до средата на 60-те години. За пръв път в моя книга, в мой роман главното действащо лице е жена, Мария. И тук има нещо, което е любопитно и не съм го споделял в други интервюта. Във всеки един от романите се случеше нещо мистично, магично, което няма обяснение. Аз не търся обяснение. Това е най хубавото, когато се пише една книга. В случая магичното беше, че главният персонаж трябваше да бъде прадядо ми Вангел. Така беше замислена книгата, така се структурира и в течение на написването и редактирането с моята редакторка, самата Мария, главната героиня, си извоюва правото тя да се превърне в основния персонаж.“ Това разказа писателят Георги Бърдаров в интервю за bTV Radio.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева за книгата, родовата памет и драматичните избори в живота, можете да чуете на следващия звуков файл.