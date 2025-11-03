Георги Блажев: "Ролята на бащите се променя, а светът иска все повече от тях"
В Седмицата на бащата
Публикувано на 03.11.2025
"Ролята на бащата в миналото е била по-ясна- той работи повече и носи прехраната. Сега ролята на бащата се променя, а светът иска все повече от нас. Колкото и да се променя обществото, има нужда от мъжката и женската енергия в едно класическо семейство". Това заяви в ефира на bTV Radio писателят Георги Блажев.
"От тийнейдждър съм искал да стана баща. Това беше щастлива новина, като се почувствах окрилен. За второто ми дете половинката ми Ива поднесе кутия бонбони на дъното, на която имаше положителен тест за бременност", припомня си той.
"Иска ми се да бъдем по-толерантни към партньорите си. Трудно е да си човек в днешно време и да се грижиш един по-малък човек", подчертава Блажев.
"Търся отговорите на много въпроси заедно с децата ми. Най-важният урок за тях е да си щастлив и успешен, да не се качваш на гърбовете на другите, както и да си гневен", коментира той. Авторът признава, че познава деца, отраснали без бащи, но тези малчугани имат страхотни, жертвоготовни майки. "Когато обръщаш искрено внимание на детето ти, то те усеща и търси по-друг начин", счита писателят.
Припомняме ви, че от 3 до 9 ноември 2025 г. за дванадесета поредна година България ще отбележи Седмицата на бащата. Инициативата е част от Националната кампания „Да бъдеш баща“ на Асоциация Родители. Тя обединява семейства, училища и общности от цялата страна в подкрепа на активното, грижовно и ангажирано бащинство.
Тази година Седмицата на бащата е под мотото „Модерно е да бъдеш баща“. Официален старт на събитието ще бъде даден на 3 ноември 2025 г. от 18.30 часа в Сердика център с фотографска изложба под същия наслов и дискусия "Вечер на бащите".
Фотографиите в изложбата са заснети от Вихрен Георгиев, създателят на платформата People of Sofia.
Снимка:
Асоциация Родители
След официалното откриване ще се проведе „Вечер на бащите“ – вдъхновяваща дискусия на тема бащинство с модератор Константин Вълков. В разговора ще се включат писателят Георги Блажев, ИТ проджект мениджърът и кондиционен треньор Явор Зайн и Михаил Стефанов, член на Управителния съвет на Асоциация Родители. В неформален разговор те ще споделят своите лични истории, какво означава да си „модерен татко“ и изобщо размисли за ролята на бащата днес.