"Ролята на бащата в миналото е била по-ясна- той работи повече и носи прехраната. Сега ролята на бащата се променя, а светът иска все повече от нас. Колкото и да се променя обществото, има нужда от мъжката и женската енергия в едно класическо семейство". Това заяви в ефира на bTV Radio писателят Георги Блажев.

"От тийнейдждър съм искал да стана баща. Това беше щастлива новина, като се почувствах окрилен. За второто ми дете половинката ми Ива поднесе кутия бонбони на дъното, на която имаше положителен тест за бременност", припомня си той.

"Иска ми се да бъдем по-толерантни към партньорите си. Трудно е да си човек в днешно време и да се грижиш един по-малък човек", подчертава Блажев.

"Търся отговорите на много въпроси заедно с децата ми. Най-важният урок за тях е да си щастлив и успешен, да не се качваш на гърбовете на другите, както и да си гневен", коментира той. Авторът признава, че познава деца, отраснали без бащи, но тези малчугани имат страхотни, жертвоготовни майки. "Когато обръщаш искрено внимание на детето ти, то те усеща и търси по-друг начин", счита писателят.