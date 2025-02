„Сблъсквал съм се с лицемерието доста често, но гледам да не ми се отразява толкова много, а да го обръщам в творчество и да преживявам тези неща все по-лесно и по-лесно.“ Това каза пред bTV Radio младият изпълнител Георги Георгиев-Gosh, който представи новата си песен „Лицемерно е“.

„Идеята дойде, когато бях навън с приятели, просто ми хрумна, извадих телефона и започнах да си нахвърлям някакви неща, които по-късно довърших. Не бих казал, че е за конкретна случка, по-скоро е събирателно за всички неща, които са ми се случвали“, разказа изпълнителят за идеята за песента. Текстът, музиката и аранжиментът са негови. Във видеото той се появява с нов имидж, с руса коса, в знак на протест срещу двуличието.

„Имам хора, които ме подкрепят, приятелите ми са много разбиращи, подкрепят ме в моите хобита, в музиката, в театъра, тъй като се занимавам с това. Родителите ми също ме подкрепят, за което съм много благодарен“, посочва музикантът.

Цялото интервю за новата му песен и какво му предстои, можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: