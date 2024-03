От 1 май ученици и студенти ще ползват по-евтини карти за градския транспорт в София, ако на 28 март Столичният общински съвет окончателно одобри предложението за поевтиняване.

„Днес и финансовата комисия одобри нашето предложение, още от януари месец заедно с моите колеги от ГЕРБ-СДС алармирахме, че държавната компенсация отпада, считано от 1 февруари, заради което 68 000 студенти и ученици плащат вече втори месец по-високи карти. Всъщност поскъпването е от 15 на 20 лева и поевтиняването, което ние предлагаме и до тук върви добре гледането му в комисии, и вече бе гласувано днес, утре би трябвало да стане окончателно в комисиите, ще бъде връщане до предходните цени, а именно от 20 на 15 лева се намалява месечната карта за студентите за целия градски транспорт, съответно за учениците по същия начин, както и за докторантите. Наред с това предвиждаме и намаление на годишните карти от 200 на 180 лева. Годишно това спестява на семействата на родителите на младите хора над 3 милиона лева, като тази година тъй като заради изключителните неуредици в СОС и ступора, в който беше съветът няколко месеца заради новите управляващи, едва сега се гледа нашият доклад, който беше от януари. На 28 март ще гласуваме наредбата. От 1 май Центърът за градска мобилност трябва да зарежда по-евтините карти.“ Това каза пред bTV Radio заместник-председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС, който е инициатор на предложението.

