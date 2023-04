От днес, 18.04.2023г., започва трети етап от основния ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул. “Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“.

За целта от 6.30 часа на 18.04.2023г. участъкът от ул. „Гео Милев” до ул. „Калиманци” ще бъде затворен и автобусна линия №72 ще се движи с променен маршрут.

"Ремонтът на ул."Коперник" ще продължи максимум 2,5 месеца, включително т.нар дъждовни дни", коментира в ефира на bTV Radio Георги Илиев- кмет на Район "Слатина".





Ремонтът e с обща дължина 600 метра и възлиза на стойност 1,6 млн. лв. с ДДС. В участъка между ул. „Манастирска“ и ул. „Гео Милев“ ще бъдат изградени 33 паркоместа, изцяло нови тротоари, ново улично осветление, нови настилки и подземна инфраструктура.