До 1 декември е срокът за изпращане на стихове за първия у нас конкурс за поезия, генерирана с помощта на изкуствен интелект. На въпрос дали човек може да спечели конкурса и да победи изкуствения интелект, организаторът на конкурса Георги Караманев отговори:

„Идеята е да застанем рамо до рамо, а не да се борим, защото опитът показва, че като се борим, нещата вече са неразличими и в една съвсем нова реалност, от която няма как да избягаме, след като журитата на два поредни поетични конкурса не само, че не различиха генерираните стихове, но и ги отличиха сред най-добрите, никога вече няма да сме сигурни дали един стих е генериран или написан от човек.“.

„Тук говорим за поезия, създавана с помощта на изкуствен интелект. Авторите, ако въобще ги наричаме така, тъй като още с журито водим спорове по този въпрос – дали това е правилната дума, си помагат с изкуствен интелект. Те могат да му делегират изцяло създаването на стихове, могат да му дават много сериозни промптове, могат да обсъждат, на нива и етапи да правят въпросното стихотворение, да редактират самите те накрая, вероятно биха могли да представят свои собствени стихове като генерирани от изкуствен интелект. Даваме пълна свобода, за да видим дали това не е някакъв нов шанс да създаваме изкуство по различен начин. Дали технологиите не могат да ни позволят да откриваме нови жанрове, да се изразяваме по по-добър начин и да стават поети хора, които иначе не биха били способни на това.“, каза още Георги Караманев, който е създател на сайта „Дигитални истории“.

