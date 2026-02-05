115 автори с 248 произведения се включиха в първия в България конкурс за поезия, създадена с помощта на изкуствен интелект. Могат ли алгоритмите да помогнат на човек без литературни заложби да се превърне в поет? По темата разговаряхме с Георги Караманев, програмист, създател на сайта „Дигитални истории“, инициатор на конкурса и част от журито.

„Нетипичното в случая беше, че не знаехме какво да очакваме. За щастие в журито имаше хора, които имат огромен опит от много сериозни конкурси през последните десетилетия, мога смело да кажа – като Петър Чухов и Бойко Ламбовски и не знаехме – обявяваме един конкурс за поезия, създадена с помощта на изкуствен интелект, без да създаваме някакви граници, тема, правила, ограничения, дадохме пълна свобода и това можеше да доведе до много неприятни резултати за всички нас и да получим стихове, които да не оправдаят очакванията. Нищо подобно не е правено, ясно е, че на български не винаги изкуственият интелект е съвършен, само че работата се оказа изключително трудна и неочаквана, защото получихме изключително разнообразни текстове, които наистина ни затрудниха, доколкото имаше много различни стилове, различни подходи, различни личности, и се оказа предизвикателство да излъчим най-добрите, гласувахме четиримата, направихме и отделно жури от изкуствен интелект, които пък да изберат своите фаворити, и направихме някакво класиране. То е важно, разбира се, но по-важното е, че издадохме стихосбирка със същото заглавие Apollo ex machina, благодарение на издателство Scribens.“, каза Георги Караманев.

„Това провокира много хора, които не биха се занимавали с поезия, да се насочат към поезията. Като общество имаме нужда от много повече поезия в ежедневието си и много повече поети при вземането на решения, имахме много такива през 90-те, сега ги нямаме, това връщане към поезията беше първият главен извод за мен поне. Това, че поканихме гостите да казват как точно са постигнали стихотворенията, беше импровизация и се оказа изключително интересно предизвикателство. Не случайно и самите промптове сме ги включили в изданието, което подготвихме, защото видяхме как когато човек подходи стандартно, шаблонно и каже – напиши ми стихотворение, резултатът далеч не е толкова впечатляващ, но когато положи старание, разучи как работят тези алгоритми, когато комбинира всичко това, със собствен вкус, когато захрани алгоритъма със стихове на любими автори или със свои собствени, тогава наистина се получават забележителни и интересни резултати. Сред победителите се открояват доста имена на хора, които сме свикнали да приемаме за поети, може би пък това е свързано и с това, че в журито доминираха поети. Големият извод за мен е, имаме още едно средство, което можем да използваме за добро, за творчество, да разкриваме своята креативност, да разбираме повече за себе си, за да търсим решения за нестандартното технологично време, в което живеем, заради технологиите и същия този изкуствен интелект.“ , каза още Георги Караманев.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.