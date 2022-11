“Социалните медии на практика не само, че не могат да бъдат контролирани от държавите, те дори не влизат в комуникация с държавите. Те са станали толкова силни и могъщи световни институции, че, както видяхме, могат да цензурират дори действащия тогава американски президент и да му спрат профила.” Това каза в ефира на bTV Radio журналистът, програмист и създател на сайта „Дигитални истории“ Георги Караманев по повод законопроекта, който задължава социалните мрежи да откриват тролове по време на предизборни кампании. “Ние можем със закон да ги задължим, но реално нищо няма да се промени. Ето, примера с GDPR - толкова шум се вдигаше покрай този регламент, толкова пари дадоха всички собственици на сайтове, за да бъдат регулирани и в резултат за миналата година има 30 глоби в България за общо 100 000 лева. Очевидно не се следи. Когато опрем до социалните медии, нещата стават още по-сложни. За момента те са по-силни от държавите. Разбира се, някаква форма на регулация винаги е хубаво да има. Но, реалистично погледнато, не виждам как това ще се случи скоро”, допълни той.

За изкуствения интелект, троловете, фалшивите профили и ролята на Илон Мъск, чуйте в интервюто на водещата Лили Ангелова с Георги Караманев в прикачения звуков файл.