„Засега все още този тип технологии, поне що се отнася до видеото, могат да бъдат различими, ако се вглеждаме по-внимателно в детайлите, ако разбира се имаме някакво съмнение си струва винаги да проверим информацията от други източници, но проблемът тепърва ще се разраства от гледна точка на това, че алгоритмите стават все по-съвършени и същевременно все по-достъпни. Миналата година най-неочаквано и за изследователите се оказа, че невронните мрежи и така популярният изкуствен интелект може да създава много съвършени снимки по описание, и ето, че напредва вече и във видеото, което разбира се е малко по сложно и все още е доста несъвършено, все още може да се забелязва, но със сигурност това ще става все по-трудно и който има съмнение в това, доказателство е продължаващата все още рекордно дълга стачна на актьорите в Холивуд. Едно от големите им изисквания е именно това – да бъдат ограничени възможностите образите им да се използват като изкуствено генерирани. Тоест вече със сигурност имаме технология, която може да го прави съвършено, скоро тя ще стане достъпна и тогава ще започнем да си задаваме по-големите и сложни въпроси, които са свързани с истината и достоверността.“ Това коментира програмистът и журналист Георги Караманев в интервю за bTV Radio, по повод фалшивите видеа от последните дни с образа на премиера академик Николай Денков и други популярни лица.

„Темата за регулацията е огромна и не случайно от самото начало на този пореден бум на изкуствения интелект все се говори за нея, тепърва напредва и ЕС със своята регулация. Нещата никак не са прости. Първо от гледна точка на това, че е много трудно да бъде регулирана сфера, която все още е толкова непозната, и второ – тези езикови модели до скоро са ограничавани. Ако човек влезе да си говори с най-популярния чат, той няма да му даде съвет как да направи някакво закононарушение, но се оказва, че винаги може да се намери някакъв заобиколен път. Освен това технологиите напредват, и скоро не би било трудно всеки да има подобен алгоритъм, който чрез малко донастройки, които са на нивото на начинаещ в програмирането да махне такъв тип ограничения и пак да го прави. Така че разговорът е много по-голям и няма как да бъде решен само с регулация. Разговорът трябва да минава чрез здравия разум на цялото общество и на всички потребители и чрез търсене на нови отговори, защото парадигмата рязко се е променила, без ние да усетим“, каза още Георги Караманев.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.